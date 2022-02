Groene tech en weer zat om u druk over te maken voorbeurs

Technologie maar weer?

De AEX indicatie is +0,4% na weer een hoger Wall Street en een briljant Alphabet nabeurs New York. Verder daalt de dollar weer, waardoor mede de Amerikaanse futures nu hoger staan dan de Europese. Het is deze weken soms flink puzzelen hoe aandelen, rentes en valuta ten opzichte van elkaar bewegen

Europese futures openen een paar tienden hoger

De Amerikaanse staan zelfs nog een paar tienden hoger

De grote markten in Azië staan ruim een procent hoger. China is dicht

De volatiliteit (VIX Index) deed liefst -11,6% op 21,0

De dollar daalt alweer en wel 0,4% naar 1,127

De EU AAA-rentes liggen vlak en de Amerikaanse levert één basispuntje in

Goud staat 0,2% lager, olie doet niks en crypto loopt op

Eerst maar even succes wensen. Azerion haalt maar zo'n €100 miljoen van de beoogde €400 miljoen op (vandaar ook dat WeTransfer zich vorige week terug trok), maar vult toch SPAC EFIC1 op.

??In afwachting van de Gongceremonie ter gelegenheid van de beursnotering van @WeAreAzerion #Euronext pic.twitter.com/rLTx69BwNr — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) February 2, 2022

Bij ons zijn er geen cijfers, maar die waren er gisteravond in New York wel en hoe. Meest opvallend: Alphabet voert een 20:1 stock split door en daarmee wordt het aandeel beter verhandelbaar. Misschien opteert het fonds hiermee ook voor een plekje in Dow Jones.

Niet alleen dat, Alpabet had prachtige cijfers en verwoestte weer eens de verwachtingen. AMD denkt dit jaar 31% te groeien, Starbucks en vooral PayPal wisten niet helemaal aan onze immer hongerige verwachtingen te voldoen en Gilead moet schikken. Hier de cijfers en het verhaal van Alphabet.

Google parent Alphabet announces 20-for-1 stock split https://t.co/jTy2GlOKAa — CNBC (@CNBC) February 1, 2022

Over naar het Damrak, waar zeker nieuws is. Fagron doet een Amerikaanse overname à $34 miljoen (zo'n bescheiden bedrag wordt eigenlijk nooit genoemd). Tussentijdse berichten zien we vaak bij AMG, maar hoger is hoger.

Pharming meldt voortgang, maar ik kan niet duiden hoe belangrijk dit is, maar straks zeker meer op deze site.



Altijd leuk dit en wat moet ik mij bij de AEX voorstellen met ASML al topper en AC Mittal als flopper? Niet de meest logische combi.

Hier hebben we de AEX met een ferme stijging de laatste dagen. De index is nog niet uit de brand, volgens mij.



Jeetje, er is nog meer nieuws:

Wow! Inflatie NL in januari 7,6%! ttps://t.co/QN6GkQmvAV

Inflatie is een verborgen belasting, maar met zulke cijfers is die duidelijk zichtbaar! Maandag was ik... — edin mujagic (@edinmujagic) February 2, 2022

De opening:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met Starbucks, PayPal en Gilead:

07:27 Fagron koopt Amerikaanse Letco Medical

07:25 AMG verhoogt outlook voor 2022

07:11 Europese beurzen openen opnieuw hoger

07:07 Positieve studieresultaten voor Pharming met leniolisib

07:02 Bijna 382 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

06:57 Beursblik: ASML favoriet bij beursexperts

01 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

01 feb Winstgroei PayPal schiet iets tekort

01 feb Winst Starbucks schiet tekort

01 feb Wall Street sluit hoger

01 feb Alphabet verrast met sterke resultaten

01 feb Schikking drukt winst Gilead

01 feb Olieprijs sluit hoger

01 feb Wall Street blijft dicht bij huis

01 feb MotorK rondt overname van FranceProNet af

01 feb Europese beurzen sluiten hoger

01 feb AEX begint februari positief

De agenda is dun voor zo maar een woensdag middenin het cijferseizoen. Wel zijn er meta en Qualcomm en is er het Europese HICP inflatiecijfer over januari (4,5%YoY verwacht) met morgen een ECB-rentebesluit in ons achterhoofd.

18:00 Marel - Cijfers vierde kwartaal

22:00 Core Laboratories - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Novartis - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

13:00 AbbVie - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Meta (Facebook) - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers vierde kwartaal (VS)

00:00 Chinese beurzen dicht

11:00 Inflatie - Januari (eur)

11:00 Producentenprijzen - December (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:15 Banenrapport ADP - Januari (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Bijeenkomst OPEC+

En dan nog even dit

Terugblik:

U.S. stocks finished higher for a third straight day after another choppy session https://t.co/aMuTpTJhxX pic.twitter.com/L1UiYMBW41 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 2, 2022

Zo:

AMD beats on revenue and earnings, says sales will grow 31% in 2022 https://t.co/sJA4KEsii2 — CNBC (@CNBC) February 1, 2022

Zou Alphabet haar oog op de Dow Jones hebben laten vallen?

Uitleg: #DowJones eigenaar WSJ doet van elk aandeel er eentje in index. Fonds met hoogste koers heeft zwaarste weging. Wie er in wil komen, moet dus niet al te uitbundige koers hebben. #Alphabet doet nu $2970, kansloos dus, maar rond $150... https://t.co/eh4ybNA2kw pic.twitter.com/sbNCb6MrMI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 1, 2022

Bij aandelen denken we aan heel iets anders bij halving:

Another pronounced bull run for Bitcoin is coming in 2024 when the world’s largest cryptocurrency goes through another halving, according to Thailand’s largest digital-asset exchange https://t.co/Vp2auStUAk — Bloomberg Markets (@markets) February 2, 2022

Het is tegelijkertijd heel veel (rijd het maar eens op) en heel weinig:

OPEC’s 13 members increased oil production by only 50,000 barrels a day in January, a Bloomberg survey shows https://t.co/9na2tXVBXC — Bloomberg Markets (@markets) February 2, 2022

De legendarische funding secured at $420:

Elon Musk says his 2018 tweet about plans to take Tesla private was “entirely truthful” and that investors who claim the missive was a fraud are wrong https://t.co/9Q5auJpAu2 — Bloomberg Markets (@markets) February 2, 2022

To hawkish or behind the curve, that's the question:

As markets signal fears of an overly hawkish Fed, could the central bank be on the verge of a policy error? Presented by @CMEGroup pic.twitter.com/odYREv7KZp — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 1, 2022

Oh jee, Holger roept weer eens OUCH!

OUCH! World’s biggest #ETF posted its worst monthly outflow in its near 3-decade history w/investors selling Monday stock rebound en masse. The $407bn S&P 500 ETF Trust, known by its ticker SPY, in Jan saw biggest redemption since launching in 1993, acc to BBG. (HT @StefanHeieck) pic.twitter.com/A4v3cfb6vH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 1, 2022

De Fed vreest niet voor niets een loongolf:

There are now 4.6 million more job openings than unemployed people in America. That's a new record. pic.twitter.com/KEinoPAftW — Charlie Bilello (@charliebilello) February 1, 2022

Veel plezier en succes vandaag.