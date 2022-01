Koersen niet om aan te zien, het is risk happens fast voorbeurs

Risk happens fast, is een oudje. Hij is weer actueel. Het is even mis voorbeurs met technologie en crypto in het bijzonder en risico in het algemeen.

De AEX-indicatie is fors lager en wees gewaarschuwd, u krijgt flinke scores om uw oren in deze rubriek. Crypto staat procenten lager en Netflix deed nabeurs Wall Street -20,3% (!) op tegenvallende outlook abonneegroei Q1. En het lijkt dat dit oversloeg naar de brede markt.

Europese futures openen allemaal rood en met een één voor de komma

De Amerikaanse kleuren ook alweer rood - de Nasdaq 100 mini zelfs -1,0% - na weer een slecht rondje Wall Street

Azië kleurt helemaal rood, maar de grote markten doen het met een nul of één voor de komma. Tencent ligt vlak in Hong Kong

De volatiliteit (VIX Index) deed +7,3 op 25,9

De dollar daalt iets naar 1,133

Dan maar de bondjes in als risico zo wordt bestraft? De rentes dalen twee à drie basispunten

Goud doet ietsie hoger, olie staat een procentje lager en crypto doet het met procenten minder.

Hier de AEX, die twee hangende pootjes in het afgelopen halfjaar liggen op 751,06 en 755,57. Zijn er geïnteresseerden voor de standen aan de bovenkant?



Risico is dus even een vies woord op de beurs. Hier bitcoin:



Peloton begint intussen het symbool van de tech-daling te worden. Bats, weer een zwik er af, omdat het de productie van haar toestellen een paar maanden stil legt. Geen vraag meer naar...



Een dag waarop u beter in bed kan blijven liggen dus en Beter Bed heeft cijfers. Ze haalt nipt de omzetverwachting niet. Hier de conclusies.



In het verlengde van de crypto, de digitale dollar gaat er komen. Wanneer is echter nog compleet onduidelijk, ik citeer Bloomberg:

The Federal Reserve took a key step in weighing the creation of its own digital currency, a move it said could help ensure the U.S. dollar’s dominance as the central bank grapples with fast-growing private cryptocurrencies and coins issued by other nations.

The 35-page discussion paper issued Thursday on a government-backed coin, known as a central bank digital currency or CBDC, marks the Fed’s most significant action yet as it seeks to dive deeper into digital assets.

The Fed is taking a key step toward the possible issuance of a U.S. digital currency, a move that the central bank say could dramatically alter the American financial system https://t.co/wpO7ujZwHJ — Bloomberg Markets (@markets) January 20, 2022

Fundsmith is nu echt aangeslagen - zelfs bij Unilever moeten ze toegeven dat het leuk uit de hoek komt - en zien of het fonds steun krijgt. Dat kan, hoeft, maar laat u niet verblinden door dat percentage. Zo begon het ooit ook bij ABN Amro. En Unilever mag inderdaad Plan B laten zien?

"A penchant for corporate gobbledegook as substitute for effective action."



Nieuw beursjargon voor mij en er zit nog meer drama in brief v #Fundsmith (0,8% belang) aan #Unilever. Fonds probeert nu denk ik momentum te creëren voor aandeelhoudersactie #AEX #GSK pic.twitter.com/crkX0iDlQA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 20, 2022

De opening dan, wie haalt er koffie?



De rentes nu weer de andere kant uit:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met AkzoNobel-concurrent PPG dat After Hours -3,0% deed op recordomzet, maar aanhoudende supply chain issues.

08:04 Scherp lagere opening AEX voorzien

07:33 Landbouwexport in 2021 boven de 100 miljard euro

07:30 Meer omzet voor Beter Bed

06:59 Meer dan 342 miljoen coronabesmettingen

06:58 Europese beurzen openen naar verwachting fors lager

06:56 Japanse inflatie houdt aan

20 jan PPG presteert beter dan verwacht

20 jan Netflix onderuit na matige outlook

20 jan Google in cassatie tegen Europese miljardenboete

20 jan Correctie Nasdaq op lager Wall Street

20 jan Beursupdate: AEX op Wall Street

20 jan Olieprijs daalt licht na volatiele sessie

20 jan Fed onderzoekt mogelijkheid digitale dollar

20 jan Wall Street koerst hoger

20 jan Aandelen Peloton hard onderuit

20 jan Europese beurzen sluiten hoger

20 jan AEX sluit hoger

De agenda stelt niet zoveel voor, wel is er - banzaï! - 0,8% inflatie (CPI YoY) in Japan:

07:30 Beter Bed - Cijfers vierde kwartaal

00:30 Inflatie - December (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - December (VK)

12:00 Consumentenvertrouwen - Januari (Bel)

16:00 Leidende indicatoren - December (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Januari vlpg. (eur)

En dan nog even dit

Risico is even een naar woord op de beurs:

Stocks on Wall Street extended their declines after an early rally faded late in the session. The broad-based sell-off sank the Nasdaq deeper into correction territory. Read more https://t.co/4smElum8rm pic.twitter.com/C48JxMRdjm — Reuters Business (@ReutersBiz) January 21, 2022

Aldus Bloomberg:

Cryptocurrencies sank Friday, taking Bitcoin to the lowest level in more than five months as risk aversion again swept across global markets https://t.co/IWcjjsBPVh — Bloomberg Markets (@markets) January 21, 2022

Tech of de rentes? Nou ja, tech daalt op de rentes.

Bitcoin is proving once again that its long-touted classification as an uncorrelated asset is more folklore than fact https://t.co/8HIfliH2Aj — Bloomberg Markets (@markets) January 20, 2022

Nog meer:

?? Russia's central bank proposed a blanket ban that will stop the use and creation of all cryptocurrencies, citing dangers posed to the country’s financial system and environment https://t.co/rvk7TkcaKz — Bloomberg Crypto (@crypto) January 20, 2022

Tegen de wereldwijde trend in:

China’s central bank will further ease monetary policy in the first half of 2022, according to a Bloomberg survey of economists https://t.co/xZHnkOvEtN — Bloomberg Markets (@markets) January 21, 2022

Niet alleen Netflix dus...

Netflix extends drop to nearly 20% after-hours; Roku, Walt Disney, Spotify, ViacomCBS, other streaming media stocks also down https://t.co/tZk9kbPVnM pic.twitter.com/d4PX8ho7o3 — CNBC Now (@CNBCnow) January 20, 2022

Nog een drama...

Nog een techie:

TikTok owner ByteDance's 2021 sales grow by 70%, slower than the previous year, as China tightens its regulation of Big Tech https://t.co/lOxFYCQxTZ pic.twitter.com/kpQyuzbzej — Reuters Business (@ReutersBiz) January 21, 2022

Clean energy is ook de klos:

Siemens Energy cuts outlook as fresh problems emerge at wind unit https://t.co/pmraCY9JOV pic.twitter.com/EwDw2q5NuC — Reuters Business (@ReutersBiz) January 21, 2022

Gelukkig is er ook nog fantasie:

From @Breakingviews: Microsoft’s bid to buy Activision is likely to run into trouble in Washington, which opens up the fray to those who covet video game assets, and don’t face as much of a risk with watchdogs. @jennifersaba says Netflix fits the bill https://t.co/5bg5kOH0ID pic.twitter.com/578ePK4vPR — Reuters Business (@ReutersBiz) January 21, 2022

Dat bedoel ik maar:

At Amazon's first-ever apparel store, algorithms to give clothing recommendations, and the fitting rooms will come with ‘a magic closet.’ More here: https://t.co/4bUS1LTCvP pic.twitter.com/Kxo1sVJVQT — Reuters Business (@ReutersBiz) January 21, 2022

Veel plezier en succes vandaag.