Outlook 2022: energiemarkten in spagaat

Bericht delen via:

Energiemarkten maken, na een sterk jaar, even pas op de plaats.

De olieprijzen hebben in 2021 een prima jaar achter de rug. De prijs voor een vat Brent-olie steeg met 50% en Light Sweet won 55%. De prijs van Natural Gas liep met 48% op, na een aanvankelijk sprong van 150%.

Maar is het de vraag of ook 2022 dergelijke prestaties kunnen worden herhaald, want technisch beginnen de opwaartse trends te haperen.



De OPEC en bondgenoten verwachten dat de groei van de vraag naar olie slechts beperkt zal worden beïnvloed door corona.

De spagaat in de energiemarkten zien we terug in de grafieken:

De prijs van Brent beweegt al maanden lang tussen $65 en $86.

Light Sweet pauzeert tussen $62 en $86.

Natural Gas is de afgelopen maanden nagenoeg gehalveerd in koers

Technische conclusie voor 2022

Energie heeft een lastige periode voor de boeg. Mijn inschatting op basis van de technische plaatjes is dat we een tijdje zullen blijven hangen, wellicht dat Natural Gas wel wat kan herstellen.

Kortom, geen duidelijk prognoses. Brent moet de top rond $86,74 (van 5 oktober 2018) zien te breken, voordat de opmars kan worden hervat.

Light Sweet heeft de horde van juli 2015 rond $86,24 nog boven zich liggen.

Natural Gas zou wat kunnen herstellen, nu de steun van $3,61 (de bodem van 16 juli 2021) de enorme koersval heeft opgevangen. Een eerste herstel naar $5,18 (de top van 16 november 2021) is niet uit te sluiten.

Ik bekijk ook de AEX, die duidelijk is afgeketst op de eerste horde van 809,16 punten. Bedenk ook bij de AEX dat de kwaliteitsindicatoren zoals de A/D-ratio (draagvlak) en de moneyflow (geldstroom) er nog zwak bijliggen. Ik heb daar al eerder op gewezen.

AEX-index valt hard terug vanaf de weerstand van 809,16

De Nederlandse beurs is eerst gestrand op de horde van 809,16 punten (gevormd op 8 december 2021). Hier ligt ook de gap (rode cirkel) van eind november.



Vervolgens heeft de AEX de herstelfase afgebroken, hetgeen verkoopdruk weergeeft. Deze verzwakking is eveneens met een gap (oranje cirkel) opgetreden, opletten dus.

De steun ligt rond 751,06 punten (de bodem van 6 oktober 2021). De AEX-index laat een erg wisselvallig koersverloop zien.



Natural gas heeft de steun van $3,61 (bodem van 16 juli 2021) gevonden

De gasprijs begint nu, binnen de dalende trend nog wel, te stabiliseren.

De neerwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste bodem rond $3,61 (de bodem van 16 juli 2021) naar onderen wordt gebroken.

Iets daaronder, rond $3,48 ligt bovendien de top van 2020, die als een pullbackniveau dienst doet. Verdere koersdalingen mogen we na een doorbraak niet uitsluiten.

De weerstand van natural gas ligt rond $6,36 (gevormd op 8 oktober 2021). Maar er ligt een tussenliggende horde rond $5,18 (de top van 16 november 2021).



Bij natural gas laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een neerwaartse draai zien. Dit signaleert een verzwakking in de technische omstandigheden.









Brent olie

De recente correctie bracht de prijs van Brent-olie terug onder de voorgaande toppen, wat een licht verzwakking signaleert.

Per saldo beweegt de koers zijwaarts, grofweg tussen $65,02 (de bodem van 20 augustus 2021) en $86,74 (de top van 5 oktober 2018).

Pas boven de horde van $86,74 komt er veel potentieel vrij. Daarna kan de koers doorstijgen naar $115,71, de top van 2014. De stijgende 200-dagenlijn heeft de koers goed opgevangen.



Light Sweet oogt futloos

De koers van Light Sweet consolideert zonder duidelijk trend signalen. De hogere bodems wijzen nog wel op een aanhoudende vraag bij hogere koersen.

Voor een hervatting van de onderliggende uptrend dient de prijs van Light Sweet boven de laatste top rond $86,24 te breken.

Slaagt Light Sweet hierin, dan komt er ruimte vrij voor een verdere stijging, mogelijk richting $140, waar toppen uit 2014 liggen. We handhaven een positieve visie zolang de steun van $61,92 (de bodem van 20 augustus 2021) intact blijft.

Weerstand ligt rond $86,24 (de top van 12 juni 2015). Dit is ongeschikt voor de LT beleggingsportefeuille.

De 200-dagenlijn van de prijs van Light Sweet laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.