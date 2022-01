Het ziet er aardig uit voorbeurs, AEX lijkt achtje te draaien

De beste wensen voor 2022 en dat uw risico maar mag worden beloond. De AEX-indicatie is nu 0,6%, ofwel we lijken het nieuwe jaar met een acht op het bord te starten.

Alle futures openen een paar tienden hoger en Azië beweegt wisselend

De dollar trekt iets aan tot 1,135

De rentes liggen vlak tot een basispuntje hoger

Olie daalt een paar tienden, net als goud en crypto

Zelf blik ik nooit terug en doe ik nooit voorspellingen, maar u leest ze graag. Zo lang bedrijven meer geld verdienen, komt het vroeg of laat goed met beurs, koersen en beleggen. Verder gaan mijn wijsheden niet. Bloomberg heeft voor u alle outlooks 2022 van de grote instituten verzameld en daar pik ik deze uit.

JPMorgan

Our view is that 2022 will be the year of a full global recovery, an end of the global pandemic, and a return to normal conditions we had prior to the Covid-19 outbreak. We believe this will produce a strong cyclical recovery, a return of global mobility, and strong growth in consumer and corporate spending, within the backdrop of still-easy monetary policy.



BlackRock Investment Institute

We see another year of positive equity returns coupled with a down year for bonds. The powerful restart of economic activity will be delayed (but not derailed) due to new virus strains, in our view. Central banks will start to raise rates but remain more tolerant of inflation. We see inflation settling above pre-Covid trends – we’re going to be living with inflation. We have dialed back our risk-taking given the wide range of potential outcomes.



Goldman Sachs

We expect less impressive returns for risky assets in line with a more mature cycle, with the best opportunities in macro divergence and cycle longevity after the synchronized rapid rebound in 2021. Our economists expect inflation to moderate and our rates strategists expect only a modest rise in long-term rates through 2022.



Morgan Stanley

Growth improves and inflation moderates, but central bank buying slows and rates rise. Own equities in Europe and Japan, securitized credit, the Canadian dollar and Swiss franc, and resist buying Treasuries, U.S. stocks, and emerging-market assets until more is in the price.

Zelf heb ik na twee tropenjaren twee weken de beurs en het nieuws gelaten voor wat ze zijn - tot verbazing van velen kan ik dat inderdaad - en het eerste wat ik wil weten is hoe het met de winst- en omzetverwachtingen van de analisten staat. Daar zeg ik wat. Drie jaar geleden startten we het jaar met waarschuwing Apple.

Dat was achteraf toch een mooi koopmoment... Enfin, de omzetverwachtingen lopen nog mooi op, maar de winsten niet meer. Daar zijn alle issues als inflatie, chiptekort, supply chain, transport, energie en personeel van vorig jaar debet aan, die we zo meenemen in 2022.

Oh ja, de AEX is vorig jaar op basis verwachte winsten een kwart goedkoper geworden, maar daar hoort u niemand over.

Doe ik deze er ook nog even bij, inflatieverwachtingen markt. Tja...

De opening stelt weinig voor. Het jaarcijferseizoen 2022 begint pas over een week of twee en het is afwachten of zich voor die tijd al bedrijven melden mee mee- of tegenvallers.

De rentes dan, die zijn in mijn afwezigheid toch opgelopen. Niettemin kan ik deze stranden nog altijd niet rijmen met vooral economie en inflatie. Mr. Market heeft echter nooit boodschap aan logica en al helemaal niet aan wat wij vinden en denken.

Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

Lijntjes doortrekken dus:

The Good, the Bad and the Ugly

Nieuw jaar, oud geluid... Chinees vastgoed dus.

Meteen een beursgang in het nieuwe jaar in Milaan en dat is ook van Euronext:

Nog een autobouwer:

Hé:

Nog geen strenge vorst te bekennen op Buienradar:

Want o zo lucratief gezien kosten, fees, spread et cetera:

Veel plezier en succes vandaag.