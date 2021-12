Zowel knappe koersen als haarscheurtjes en zeperds bij Big Tech

Big Tech houdt technologie overeind, leest u op de networks. Klopt dat? Ja en nee, als ik naar de plaatjes kijk. En wat is overeind houden eigenlijk? Ja, technologie-index Nasdaq 100 blijft een procent of drie op de brede markt achter sinds de laatste top. Dat telt, maar al met al valt de schade reuze mee.

Daar mag u vooral Apple dankbaar voor zijn, want ondanks die verkapte iPhone waarschuwing vorige week blijft de koers goed liggen. Weet u nog? Het jaar 2019 begonnen we letterlijk met een omzetwaarschuwing van Apple. Mocht het nu weer mis zijn, dan horen we dat misschien op maandag 3 januari.

Het fantastische Microsoft doet nu ook een stapje terug. Misschien is de markt geschrokken dat CEO Satya Nadella in november de helft van zijn aandelen verkocht. Vindt hij ook dat zijn fonds wel erg duur is geworden? Daar zal hij niks over zeggen, maar zijn timing ziet er tot dusverre goed uit.

Google-moeder Alphabet is het beste Big Tech-fonds dit jaar, want de online advertentiemarkt had zich heel snel over Covid-19 heen gezet. Ja, er zit nu een bliep in de grafiek, maar het zou pas echt zijn als die er nooit waren, toch?

Amazon is dit jaar per saldo dood geld, want alle issues die momenteel de wereldeconomie raken, hakken er ook in bij deze gigant: inflatie, supply chain, transport, personeel etcetera.

Facebook, Whatsapp en Instagram moeder Meta heeft het lastig. Dit is de slechtste grafiek in dit stukje. Het verdienmodel staat onder druk door de Apple-privacyregels. De fantasie is de meta-wereld waar het concern aan zegt te werken, maar dat duurt nog wel even voordat dit harde cash flow oplevert.

Tesla-CEO Elon Musk heeft ook mooi getimed met zijn miljardenverkopen. Wellicht dat mede hierom de koers weer onder $1000 staat, het fonds weer minder dan $1 biljoen waard is en ier dreigt nu een bear market.

Aanstormend Big Tech-kandidaat Nvidia laat nu ook een veer, hoewel volatiliteit bij dit fonds héél normaal is. Het bedrijf is zowat de nummer 1 in alles wat het doet, maar dat ze chipontwerper ASRM niet mag overnemen, is een streep door de rekening. Intussen levert Mr. Market ook zowat een factuur van -20% in.

En zoals altijd grijnzen die plaatjes ons weer tegemoet: koopkansen, of kan er nu nog op een mooi niveau nog uit? En achteraf is alles dan weer zo gemakkelijk verklaarbaar en logisch. Zucht. Waarom hebben we met z'n alleen toch zo'n moeilijk vak, hobby of passie gekozen?