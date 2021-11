Extra TA-update: technische schade op de beurzen vooral op korte termijn

Een extra update, waarmee we de schade op de aandelenbeurzen opmaken.

De nieuwe coronavariant heeft tot lichte onrust geleid onder beleggers. In Europa was de daling het grootst. De AEX verloor in de afgelopen beursweek een kleine 5%. De Euro Stoxx 50 index daalde met 6%. Op Wall Street verloor de Dow ruim 3%, terwijl de Nasdaq met 3,5% is gedaald.

In dit voorlopige schaderapport valt me op dat de korte termijn steunniveaus nagenoeg overal gesneuveld zijn. De lange termijn technische conditie lijkt beperkt. Die bekijk ik in mijn volgende blog aanstaande maandag.

Angst voor vertraging economisch herstel

De zorg over de nieuwe coronavariant komt bovenop het snelgroeiende aantal coronabesmettingen. Dit lokte eerder al overal in Europa nieuwe maatregelen uit.

Beleggers vrezen nu dat het economisch herstel vertraagd kan worden. Dat de zorgen groot zijn en de risicopremie in aandelen toeneemt, kunnen we mede afleiden uit de VIX-index, de Europese paniekbarometer, die naar het hoogste punt sinds januari is gestegen.



In deze extra update bekijk ik de korte termijn plaatjes van de AEX, de Dow, de Eurostoxx 50 en de Europese VIX.

AEX-index test onderkant oudere uptrend

Vrijdag zakte de AEX-index onder de steun van 801,26 punten. Technisch verliest de AEX-index iets aan kracht, maar de uptrend is intact.

Steun hanteren wij op 751,06 punten (de bodem van 8 oktober). De weerstand ligt rond 829,66 (gevormd op 18 november).

De forse koersdaling heeft vooral op de korte termijn schade opgeleverd.





Dow Jones geeft doorgaande uitbraak weer terug

De Dow Jones zakt weer terug onder de laatste koerstoppen. Daarmee verzwakt het technische plaatje.

De eerder opgetreden uitbraak is met de terugval onder de voormalige weerstand geneutraliseerd. We verwachten steun rond 33.616,60 punten (de bodem van 20 september). De stevige daling heeft enkel voor de korte termijn schade opgeleverd.

Schade op de Nasdaq Composite index is beperkt

De recente daling brengt de Nasdaq Composite index terug naar het niveau van de voorgaande toppen rond 15.403,40 punten. Het technische beeld blijft redelijk zolang de koers boven deze voormalige weerstand weet te blijven.

De stevige daling heeft geen grote schade opgeleverd.







Euro Stoxx 50 index verzwakt

Het Europese beursgemiddelde, de Euro Stoxx 50 index, heeft zowel de stijgende trend als de laatste bodem naar onderen gebroken. De schade is stevig. Er is neerwaarts ruimte voor een diepere correctie richting de steun van 3.965,87 punten (de bodem van 6 oktober).

De stevige daling heeft stevige technische schade opgeleverd.





Europese VIX-index gaat door het dak

De VIX bereikt het hoogste punt sinds begin van dit jaar. Hiermee verlaat de VIX de zijwaartse range. Er is sprake van hoge onrust onder Europese beleggers. Dit neigt naar lichte paniek.

Omdat er sprake is van een eenmalige stijging, is het mogelijk dat de VIX weer terugzakt binnen de voormalige zijwaartse bandbreedte. Dan zou de schade beperkt zijn.