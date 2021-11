Chinese aandelen nog aan de kant

ik blijf met verbazing kijken naar de AEX en DAX , die toch iedere dag ietsjes opkruipen.

Ik had eerder al een correctie verwacht , deze gaat komen alleen is het de vraag wanneer.

zoveel pijlers zijn negatief dat het op het moment al een sprookje is dat we up gaan.

Maar we gaan zeker onder de 800 het jaar uit