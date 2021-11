Chinese aandelen nog aan de kant

Op de financiële markten is altijd wel reuring in of over China de laatste tijd. Recent trokken Singles' Day en vastgoedbedrijf Evergrande de aandacht. Maar ook de hardhandige aanpak van techbedrijven door Peking heeft beleggers kopschuw gemaakt. Daar komt ook de Taiwan-kwestie bij, gisterenavond het belangrijkste agendapunt in de zoommeeting tussen de Amerikaanse en Chinese presidenten Biden en Xi Jinping.

Duiding van de omgevingsfactoren voor de Chinese aandelenbeurs vindt u onderaan deze blog.

Technisch heeft de Chinese aandelenbeurs het dit jaar niet makkelijk gehad. Sinds de top rond 31183,36 punten in februari is de Hang Seng index bijna 20% in waarde gedaald.

Op de China Shanghai Composite index was het koersverlies iets minder desastreus, met een daling van zo'n 5% vanaf de top van 19 februari rond 3.731,69 punten.

Muurbloempjes

Maar de meest substantiële zwakte is wellicht dat Chinese zakelijke waarden op het haussefeestjes van andere aandelenbeurzen aan de kant blijven staan. Zoals ik hier al eerder heb geduid, ogen Chinese aandelen als muurbloempjes.

Alibaba en Baidu blijven achter

Chinese aandelen met notering op Wall Street blijven ook ver achter. Het hierboven genoemde Alibaba is sinds de top rond $274,29 in februari in beurswaarde met bijna 40% gezakt en in 12 maanden tijd zelfs gehalveerd.

Baidu, ook wel bekend als de Google van China, lijkt wat te stabiliseren. Maar zolang de dalende trend intact is, is het geen aandeel om in te beleggen.

Vandaag bekijk ik de China Shanghai Composite index en de Hang Seng index en bij de individuele aandelen Alibaba en Baidu.

In de defensieve lange-termijn TA-portefeuilles houden we nog steeds geen Chinese aandelen aan.

Beurs van Hongkong

De Hang Seng index consolideert binnen de neerwaartse trend. De beurs van Hongkong vormt nog wel lagere toppen en bodems, echter thans zonder veel overtuiging. De recente adempauze geeft aan dat de verkoopdruk wat afneemt.

Indien de Hang Seng index onder de laatste bodem zakt, wordt de neerwaartse trend hervat. Steun zien we rond 23.681,44 punten (bodem van 8 oktober).

Weerstand ligt rond 26.234,94 punten (gevormd op 29 oktober). Pas bij een doorbraak boven deze hore komt er ruimte voor nieuwe koersstijgingen.

De dalende B.O.B.-lijn (blauwe lijn) geeft aan dat de Hang Seng minder presteert dan de andere beurzen.

Chinese beurs

De China Shanghai Composite index beweegt in horizontale richting. De bewegingen tussen steun 3.202,34 (bodem van 2 oktober 2020) en weerstand 3.731,69 punten (gevormd op 19 februari) zijn erg grillig.

Wacht op nieuwe technische signalen. Wel zijn mogelijk al de eerste hogere bodems zichtbaar die wijzen op bodemvorming. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid verschaffen omtrent het verdere koersverloop.

De stabiliserende B.O.B.-lijn (blauwe lijn) geeft aan dat de China Shanghai Composite iets minder sterk achterblijft ten opzichte van andere beurzen.

Alibaba Group Holding

Zolang Alibaba het patroon van lagere toppen en bodems voortzet, oogt het technische beeld zwak. De oplevingen worden blijkbaar nog steeds gebruikt om posities af te bouwen.

De dalende trend is intact biedt pas steun rond HK$129,77 (bodem van 28 december 2018). Alibaba heeft weerstand rond HK$182,09 (top van 22 oktober).

Alibaba is ongeschikt voor de defensieve beleggingsportefeuille.

Nog steeds laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een zwak verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat Alibaba minder presteert dan de markt. De B.O.B.-indicator vergelijkt het koersverloop van Alibaba Group Holding met dat van het marktgemiddelde.

Baidu

Baidu vormt binnen de dalende trend eerste hogere bodems. Dit signaleert dat het technische beeld wat minder negatief wordt. Voor een nieuwe verbetering moet Baidu de dalende trend weten te breken.

Pas bij een uitbraak en slotstand boven weerstand HK$209,17 (top van 2 juli) komt er meer opwaarts potentieel vrij. De steun ligt rond HK$135,89 (bodem van 20 augustus).

Het aandeel Baidu is niet interessant voor de defensieve langetermijnbeleggingsportefeuille.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een zwak verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer. De zwakke B.O.B.-indicator suggereert dat Baidu achterblijft bij de rest van de markt.

Omgevingsfactoren Chinese aandelenbeurs

Overleg tussen Biden en Xi Jingping



De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping hebben maandagavond een intensief overleg gehad in den videogesprek.

Het gesprek, dat op initiatief van Biden plaatsvond, is bedoeld om tussen China en de Verenigde Staten de communicatie en samenwerking te versterken. De VS en China besprake onder meer de coronapandemie, handels- en concurrentieregels en het groeiende nucleaire arsenaal van Peking.

Maar belangrijkste punt was de opgevoerde druk op Taiwan. De VS, maar ook de rest van de wereld, maakt zich hier grote zorgen over. Peking wil niet dat de VS de onafhankelijke status van Taiwan ondersteunt. De VS meldde vorige week dat Washington en zijn bondgenoten een niet nader uitgelegde "actie" zouden ondernemen als China de status quo van Taiwan met geweld zou wijzigen.

Taiwan is niet het enige hete hangijzer. Nadat het Pentagon had gemeld dat Peking zijn kernwapen- en raketprogramma's aanzienlijk uitbreidt, drongen Democraten in het Amerikaanse Congres erop aan dat Biden de vermindering van het nucleaire risico met China tot topprioriteit maakt.

Aanpak van techbedrijven

Koersen van Chinese techreuzen staan al geruime tijd fors onder druk, mede vanwege scherpe regulering door de Chinese overheid eerder dit jaar. China is bereid om op korte termijn economische pijn te lijden door de strenge regels aan onder meer techbedrijven op te leggen. Chinese Bigtech is hierdoor sterk gedaald en substantieel koersherstel is tot nu toe uitgebleven. Technisch bezien zie ik wel enige stabilisatie in Chinese zakelijke waarden.

Alibaba

Alibaba boekte vorige week nieuwe verkooprecords op Singles' Day, het grootste jaarlijkse shopping-evenement ter wereld. Maar de omzetgroei wordt elk jaar iets kleiner. Hierdoor denken analisten dat de spectaculaire omzetgroei van het afgelopen decennium voorbij is. Alibaba is al geruime tijd een van de zwakste aandelen in ons universum. Het zeer duidelijke proces van underperformance lijkt technisch bezien wel over te gaan in een vorm van stabilisatie.

Ook het Chinese consumentenvertrouwen speelt een rol, dat is nog niet helemaal terug op niveau vanwege de coronapandemie. Alibaba heeft bovendien last van logistieke problemen, waardoor veel producten te laat of zelfs helemaal niet geleverd worden.

Evergrande

De Chinese projectontwikkelaar Evergrande heeft een schuldenlast van €260 miljard. Het bedrijf dreigde failliete te worden verklaard door een van de schuldeisers, het Duitse DMSA.

Op de valreep heeft Evergrande vorige week achterstallige rentebetalingen gedaan aan obligatiehouders, waarmee de rust op de Chinese beurs lijkt terug te keren. Zowel de Hang Seng index als de China Shanghai Composite index lijken hierdoor wat tot rust te komen.