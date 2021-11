Het is druk, hectisch en hier en daar spectaculair voorbeurs

De AEX-indicatie ziet er goed uit, na wellicht een temporary daling gisteren. U weet waarom ik die term gebruik... #inflatie

De dollar onder 1,15 is misschien nog de meest opmerkelijk koers. In Hongkong doet Evergrande +6,8% op een gedeeltelijke couponbetaling en volgens Bloomberg lijkt Beijing stilaan in te grijpen op de vastgoedmarkt. De rentes dikken een basispuntje aan en commodities en crypto doen niet zoveel.

Het is 11 november, wapenstilstand WOI, maar er zijn geen beurzen dicht geloof ik. Okee, daar gaat 'ie, nu de eerste stofwolken zijn opgetrokken: Rivian sloot op zijn eerste beursdag op $100,73 (+29,1%), werd daarmee $85,9 miljard waard en nabeurs kwam er nog 5,7% bij. Vind er iets van, maar het staat er.

WATCH: Amazon-backed electric-vehicle maker Rivian Automotive made its stock market debut, raising nearly $12 billion in an upsized offer that made it one of the largest-ever initial public offerings https://t.co/16Vgg3SDW3 pic.twitter.com/qgrdepBrTZ — Reuters Business (@ReutersBiz) November 11, 2021

Intussen bij die andere bekende, elektrieke autoboer, Tesla: CEO Elon Musk oefent opties uit. Zeg maar of dit in het kader is van zijn getwitter dit weekend of niet, over of hij wel of niet 10% van zijn aandelen moet verkopen.

Elon Musk sold some Tesla shares days after he held a vote over Twitter asking his followers whether he should sell some of his stock https://t.co/Ayyq2tBEv0 — Bloomberg (@business) November 10, 2021

Gauw over naar het Damrak, want er zijn weer veel cijfers. De Q3's van ArcelorMittal zijn nagenoeg in de prik. Het concern denkt dit jaar uit te komen op de deze zomer afgegeven cijfers in de outlookverhoging.



Ai, Aegons Q3's zijn slechter dan verwacht, omdat het in de VS een voorziening voor Covid-19 neemt en wegens aanpassingen in de rapportage.



Alfen groeit lekker door, meldt het in de Q3's, u ziet weer de nodige double digits en de outlook wordt gehandhaafd. Minpunten zijn die supply chain en hé, omzet uit energieopslag -62%?



SBM Offshore geeft een omzetwaarschuwing 2021 af bij de Q3's, maar is dat om een technische en geen bedrijfsmatige reden? De winstverwachting blijft wel gehandhaafd.



De opening ziet er dus goed uit en kijk die dollar eens. Helaas Prosus-watchers, dat staat -1,9% in Hong Kong.



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met een wat beter Stern, een teleurstellend Walt Disney (-4,6%) en een dramatisch Beyond Meat (-18,6%). Dat laatste is gehalveerd dit jaar en was ooit ook eens heel hip.

08:01 AEX vermoedelijk licht lager van start na terugval Wall Street

07:51 Musk verkoopt aandelen Tesla

07:50 Delivery Hero optimistisch gestemd

07:40 Siemens overtreft zichzelf

07:39 SBM stelt nieuwe commissaris voor

07:29 SBM Offshore houdt vast aan winstverwachting

07:23 Alfen ziet omzet verder aantrekken

07:18 Fikse winststijging ArcelorMittal

07:01 Europese beurzen blijven dichtbij huis

06:57 Meer dan 251,4 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

10 nov Disney stelt teleur

10 nov Beyond Meat duikt dieper in de rode cijfers

10 nov Beursupdate: AEX op Wall Street

10 nov Wall Street lager gesloten

10 nov Olieprijs lager gesloten

10 nov Wall Street koerst af op lager slot

10 nov Lichte omzetgroei voor Stern

10 nov Europese beurzen hoger gesloten

10 nov Ahold en Aalberts in trek op vlakke AEX

De agenda:

00:00 GeoJunxion - Cijfers eerste kwartaal

07:00 ArcelorMittal - Cijfers derde kwartaal

07:00 SBM Offshore - Cijfers derde kwartaal

07:30 Aegon - Cijfers derde kwartaal

07:30 Alfen - Cijfers derde kwartaal

09:00 Shell - Ex-dividend

00:00 Fastned - Bava

07:00 Delivery Hero - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Siemens - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

08:00 Industriële productie - September (VK)

08:00 Handelsbalans - September (VK)

08:00 Economische groei - Derde kwartaal vlpg. (VK)

15:30 Veteranendag VS - Wall Street regulier open

00:00 Maandrapport OPEC

En dan nog even dit

In stijl een temporary daling?

Wall Street ended the session in negative territory as investor risk appetitive was curbed by surging consumer prices, which stoked worries of a protracted wave of hot inflation https://t.co/N6HW56yfIs pic.twitter.com/ABZBKLEXBB — Reuters Business (@ReutersBiz) November 11, 2021

Inderdaad, kijk maar bijvoorbeeld hoe hoog de Nasdaq 100 staat en de rentes hebben ook geen haast:

Within less than 24 hours, the world’s three largest economies — the U.S., China and Japan — each released inflation data that shattered consensus forecasts. And yet markets don’t really seem to care too much.. https://t.co/qcChYCdE87 — Bloomberg Markets (@markets) November 11, 2021

Sommigen wel en sommigen niet...?

Some bondholders of cash-strapped China Evergrande Group had not received coupon payments by close of business in Asia on Wednesday, the end of a 30-day grace period, pushing the developer again to the edge of default. Read more https://t.co/bq1BK2FvGK pic.twitter.com/HC28lVfUKc — Reuters Business (@ReutersBiz) November 11, 2021

Spannend hoe China dit varkentje denkt te wassen:

A series of articles published in state media in the past few days signal support measures are on the way to help developers tap debt markets, potentially easing a liquidity crunch that began with Evergrande’s meltdown five months ago https://t.co/EqdmAb2ezR — Bloomberg Markets (@markets) November 11, 2021

Wie vindt bij ons de huizen duur?

A Hong Kong apartment has sold for HK$640 million ($82.2 million), making it Asia’s most expensive per square foot.



The luxury home on the Peak area on Hong Kong Island is measured at 4,544 square feet and comes with three parking spaces. More: https://t.co/ARoZa0wRSZ pic.twitter.com/tFJd9B00Py — Bloomberg Markets (@markets) November 11, 2021

Ja maar de vorige keer kocht ze die wel en ze heeft toch een koersdoel van $3000?

ARK'S Wood not appearing to buy the dip in Tesla shares https://t.co/7M9Vua9HQ8 pic.twitter.com/VjB1MlOwwB — Reuters Business (@ReutersBiz) November 11, 2021

Hij zal er wel popcorn voor hebben gekocht. Koers -4,1% en nabeurs -2,5%:

AMC CEO Adam Aron defended his decision to sell 625,000 shares of the company https://t.co/gwsM2bktHR — Bloomberg Markets (@markets) November 11, 2021

Wacht even, wat is dit?

NEW: From predicting floods to battling illegal loggers, Google's little-known Earth Engine has become a key tool for helping nonprofits and researchers fight climate change



Read The Big Take ?? https://t.co/uSJtt6LKdG — Bloomberg (@business) November 11, 2021

Veel plezier en succes vandaag.