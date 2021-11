Zoek de beweging voorbeurs, maar gelukkig is het Payroll Report er nog

Haha, deze is goed zeg, want wie kijkt er nog op, of wordt er nog warm en koud van wéér all-time highs?

Nee, geen feeststemming en ik zie ook geen gekke koersdoelen voorbijkomen. Waar bijvoorbeeld vrij losjes over $100K en 1000K voor bitcoin wordt gesproken, hoor ik niemand over AEX 1000 of S&P 500 5000 ofzo. De AEX herbeleggingsindex staat op een haar van 3000, maar wie let daar op?

Enfin, eerst maar even nu: de AEX indicatie (de all time high is opgeschoven naar 822,34) is zo vlak als wat en dat geldt ook voor de rest van de indices. Voor alles eigenlijk, want ook dollar, rentes en commodities rekken zich nog een keer uit. Crypto hebt u ook wel eens meer zien stuiteren.

De brede markt mag dan saai zijn, onderliggend zijn er de nodige opvliegers. Zo meer.

Over naar de cijfers alweer, Galapagos had gisteravond Q3's, die vooral uit een lagere cash burn bestaan. Verder is er niet zoveel nieuws.

Uhm... Moeizaam, mag ik de Q3's van Eurocommercial Properties zo betitelen?

Sif ziet in haar Q3's winst en omzet oplopen en herhaalt de outlook 2021.

Het was weer bal gisteravond nabeurs New York met Q3's. Uber maakt eindelijk winst en Peloton ziet... iedereen weer naar de sportschool gaan.

De opening mag zoals gezegd geen naam hebben, zoek de beweging. Op dit moment noteren in Hong Kong Evergrande -3,4% en - oeps - Tencent -2,5%. De agenda is ook nagenoeg leeg en kent alleen Amerikaanse arbeidsmarktcijfers over oktober, het Payroll Report.

De rentes, de meest volatiele items deze week, doen nu nog niks.

Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda:

07:00 Sif Holding - Cijfers derde kwartaal

08:00 Eurocommercial - Cijfers derde kwartaal

08:00 Industriële productie - September (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - September (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - September (Bel)

13:30 Banengroei en werkloosheid - Oktober (VS)

20:00 Consumentenkrediet - September (VS)

Hier is de consensus voor het Payroll Report:

En dan nog even dit

Overal stijgen de rentes, maar het hooggewaardeerde technologie gaat het hardst:

The S&P 500 and Nasdaq closed at record highs as chipmaker stocks surged following Qualcomm's strong financial forecast and investors digested the Federal Reserve's decision to start reducing its monthly bond purchases. More here: https://t.co/70zxos5sGO pic.twitter.com/BFi8Kq7EcC — Reuters Business (@ReutersBiz) November 5, 2021

Bezemwagen is een betere naam? Wat een drama:

Peloton shares fall 21% as company posts wider-than-expected loss and slashes full-year outlook https://t.co/RAJ1ZFYUYN — CNBC (@CNBC) November 4, 2021

Inderdaad:

The Bank of England put markets in a spin after it held off a widely expected interest rate hike, sending sterling and UK bonds skidding. Read more https://t.co/SJStUPegBC pic.twitter.com/TIhMEFnmAj — Reuters Business (@ReutersBiz) November 5, 2021

Chinees vastgoed:

Chinese real estate developer Kaisa halts trading in Hong Kong, as debt concerns escalate https://t.co/ubf3ZKeimG — CNBC (@CNBC) November 5, 2021

Al die excessen:

"Squid Game" crypto token cost one Shanghai investor his life savings of $28,000 after coin plunged to near zero https://t.co/m0m8d66byA — CNBC (@CNBC) November 4, 2021

Goed opgemerkt:

Zit sinds kort ook op de crypto forums. Ben aan het leren hoe dat wereldje werkt. Maar gaat in 90% van de gevallen idd gewoon om mensen die met een paar honderd euro hopen te winnen.

Moet zeggen vind het wel logisch. Kans/risico is veeeeel beter dan een loterij of casino. — Edwin Wolbers (@dreddie27) November 4, 2021

Bonus, gaaf TSMC-ASML filmpje:

As fabless manufacturing companies like Apple, Qualcomm and Nvidia took off, TSMC found itself on a flywheel, making more and more of the world's chips. Watch the full video here to learn more: https://t.co/00keVTCxah pic.twitter.com/upQeTCZp8v — CNBC (@CNBC) November 5, 2021

Veel plezier en succes vandaag.