Waarom die tweet van Elon Musk bijna een heuse trading update is

U hebt deze simpele tweet-uitwisseling vast al gezien. Ik ga er toch nog even op in, want het is net als met de legendarische Godfather films van Francis Ford Coppola met Marlon Brando en Al Pacino. Er zit zo veel meer in dan op het eerste, oppervlakkige gezicht lijkt.

Eerst die fanclub. Zegt genoeg, aandelen met fanclubs. Ik noem alleen al bij ons een Pharming, TomTom, Crucell, Getronics, Antonov, Baan, Versatel en ga zo maar door. Met de meeste liep het met minimaal underperformance af. Recent is er het Galapagos-drama. Onno van der Stolpe was de grote held zo lang het goed ging...

Stonks

... en u hebt gezien wat hij in de afgelopen anderhalf jaar zoal naar zijn hoofd kreeg. Stonks is de bijnaam van stocks of aandelen onder zeg maar Robinhood- en Reddit-beleggers, ofwel u weet in welke hoek u deze fanclub waarschijnlijk moet zoeken. Zo lang de koers maar omhoog gaat, is Elon de grote held.

You’re welcome!



If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.



Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.



Hertz deal has zero effect on our economics. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

En dan het antwoord van Musk. Scrollt u door zijn timeline, hij tweet zelden zo uitgebreid, doordacht en zonder dolletjes en emoticons. Hij heeft hier over nagedacht en het is zowat een heuse trading update. Er is nog niks getekend, ofwel kalm aan met die euforie en dat gedweep met mij, zegt hij hier volgens mij.

Hertz

Kijk ook niet raar op, als die deal misschien helemaal niet door gaat. U weet het, het doorstartende Hertz (dat ging in de Covid-19 lockdowns ten onder) legde vorige week een order van 100.000 Tesla's in voor haar nieuwe vloot. Een paar dagen later kwamen daar nog een 50.000 bij. En dit is misschien wel waarom?

Hertz kan een mooie korting op zo'n enorme order vergeten, Musk is klip een klaar. En voor de (kwartaal- en jaar)cijfers van het bedrijf levert dit geen verschil op, want Tesla kan er in de volgende periode X maar een Y-aantal maken. Het maakt niet uit of u en uw buurman die kopen, of dat ze allemaal naar Hertz gaan.

Zo waarschuwt Musk iedereen: de koers- en zijn eigen aanbidders, serieuze beleggers dat ze door deze order geen blow-out cijfers hoeven te verwachten en de klanten. Wie u ook bent en hoeveel u er ook bestelt: u krijgt geen korting. het bullishe signaal is dan weer dat Tesla zich niet druk maakt om de vraag.