Koersalarm: GameStop knalt omhoog door berichten over grote investering 'Roaring Kitty'

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van GameStop knalden maandag omhoog, nadat het Reddit-account van de particuliere belegger Keith Gill, online beter bekend als Roaring Kitty, op zondag voor het eerst sinds april 2021 weer een bericht plaatste, waaruit bleek dat hij een forse positie heeft genomen in de retailer van computerspellen en consumentenelektronica.

Het meme-aandeel steeg in de vroege voorbeurshandel in New York even met 102 procent naar 47 dollar, om vervolgens weer te dalen tot onder de 40 dollar.

Gill, oftewel Roaring Kitty, postte op Reddit een screenshot waarop te zien was dat hij een positie in GameStop heeft van aandelen en opties met een waarde van 181,4 miljoen dollar.

Voor dit bericht was Gills laatste update over zijn GameStop-positie op 16 april 2021, toen een screenshot liet zien dat hij 30,94 miljoen dollar in GameStop aandelen bezat en 3,54 miljoen dollar in contanten.

De echtheid van het op zondag geplaatste screenshot kan niet worden geverifieerd. Op X postte Gill ook een foto van een groene "omgekeerde" kaart van het kaartspel Uno.

De berichten zullen zeker opnieuw interesse opwekken in GameStop en andere meme-aandelen, die hun status kregen doordat cultheld Gill er in 2021 zeer positief over was.

In mei van dit jaar, toen Gill voor het eerst sinds 2021 weer een bericht plaatste op zijn X-account, wisten aandelen van onder meer GameStop en AMC Entertainment ook al fors te stijgen, om vervolgens weer terug te zakken.

Richting het einde van de ochtend noteerden aandelen GameStop tot 64 procent hoger in de Amerikaanse voorbeurshandel. AMC Entertainment won voorbeurs 24 procent.