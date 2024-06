Video: AEX richting 1.000 punten en Shell stijgt mee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX zal de komende maanden gewoon kunnen doorstijgen, onder meer geholpen door koerswinsten voor Shell. Dit zegt technisch analist Nico Bakker namens BNP Paribas in een video voor ABM Financial News. Voor de AEX is er een "keurig proces van hogere toppen, hogere bodems, met andere woorden, de ondertoon is goed". Klik hier voor: AEX richting 1.000 punten en Shell stijgt mee Bakker ziet in het technische plaatje ruimte voor topvorming in de AEX rond de 1.000 punten in de komende maanden. ArcelorMittal beweegt binnen een bandbreedte van 19 tot 30 euro. En momenteel is er volgens Bakker sprake van een "wapenstilstand tussen de stieren en de beren". Pas boven de 27 euro is er volgens de technisch analist een signaal dat de stieren door kunnen naar de 30 euro. Shell, dat momenteel rond 33 euro noteert, beweegt "netjes voortkabbelend naar steeds hogere niveaus". Alle indicatoren staan volgens Bakker nog altijd op groen en de technisch analist kijkt voor Shell naar niveaus van 36 tot 40 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.