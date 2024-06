Krimp in industrie eurozone neemt verder af Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De industrie in de eurozone is in mei minder sterk gekrompen. Dit bleek maandag uit definitieve cijfers van S&P Global. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 45,7 naar 47,3, de hoogste stand in 14 maanden. Waar de krimp in Frankrijk en Duitsland afnam, groeiden de industrieën in de periferie, aldus S&P. Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, denkt dat er wel eens sprake kan zijn van een ommekeer in de industrie. Het vertrouwen onder ondernemers over de toekomstige productie staat volgens De la Rubia op het hoogste niveau sinds begin 2022. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent. Bron: ABM Financial News

