Europese beurzen beginnen positief aan nieuwe maand

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond lunchtijd hoger. De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 520,17 punten. De Duitse DAX ging 0,7 procent hoger op 18.635,94 punten. De Franse CAC 40 won 0,3 procent bij een stand van 8.016,87 punten. De Britse FTSE noteerde 0,2 procent hoger op 8.293,38 punten.

Vrijdag sloten de Europese beurzen een sterke meimaand licht hoger af. Op maandbasis wonnen de Stoxx Europe 600 en Duitse DAX terrein, zelfs meer dan twee procent.

"Een goed draaiende wereldeconomie met vertragende inflatie en centrale banken die op het punt van verlagen staan, of de beleidsrente inmiddels al hebben verlaagd, is een uitstekende omgeving voor beleggers", zeiden experts van ING.

De nieuwe week staat vooral in het teken van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat donderdag bekend wordt gemaakt. De markt rekent op een renteverlaging van 25 basispunten en is vooral benieuwd naar wat de ECB daarna zal gaan doen.

Analisten van SEB verwachten dat de ECB zal wachten tot zeker september met een volgende renteverlaging, gezien de aanhoudende inflatierisico's. Dat zal volgens SEB ook de boodschap zijn bij het rentebesluit komende donderdag.

Op macro-economisch vlak stonden vanochtend inkoopmanagersindexen uit China, Japan, de eurozone en het Verenigd Koninkrijk op de agenda. Vanmiddag volgen er cijfers over de Amerikaanse industrie.

De Chinese industrie groeide in mei harder, terwijl de Japanse industrie van krimp naar groei ging. De Britse industrie groeide ook weer in mei, na krimp in april.

In de eurozone kromp de industrie in mei minder hard. In de periferie groeiden de industrieën zelfs weer, terwijl de krimp in Frankrijk en Duitsland afnam.

Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, denkt dat er wel eens sprake kan zijn van een ommekeer in de industrie. Het vertrouwen onder ondernemers over de toekomstige productie staat volgens De la Rubia op het hoogste niveau sinds begin 2022.

De euro/dollar daalde vanochtend licht naar 1,0839, terwijl de tienjaarsrente in zowel de VS als Duitsland daalde.

Olie werd maandag juist iets duurder. OPEC+ heeft zondag een akkoord bereikt om alle productiebeperkingen tot in 2025 te verlengen, in een poging om de olieprijzen te ondersteunen.

Bedrijfsnieuws

In de Duitse DAX ging Heidelberg Materials maandag aan kop, met een plus van 2,2 procent. Hannover RE won 2,0 procent na een adviesverhoging van UBS. De bank ruilde het verkoopadvies voor de verzekeraar in voor een neutrale weging. Verder steeg Deutsche Bank 1,5 procent in Frankfurt terwijl sectorgenoot Commerzbank juist 1,1 procent daalde. Symrise leverde 1,6 procent in.

In Parijs deed Carrefour goede zaken, met een plus van 2,7 procent. AXA en BNP Paribas wonnen meer dan een procent. Sanofi leverde juist 1,3 procent in en sloot daarmee de rij in de CAC 40.

Aandelen van Europese halfgeleiders waren maandag in trek. STMicroelectronic won 2,1 procent, Infineon ging 1,1 procent hoger en ASML steeg in Amsterdam met 1,5 procent.

Olie-aandelen als Shell en BP stegen tot een half procent na het besluit van OPEC+ om de productieafspraken te verlengen. TotalEnergies daalde licht.

Luchtvaartaandelen als Air France-KLM. Deutsche Lufthansa en easyJet noteerden maandag in het groen, nadat brancheorganisatie IATA zijn verwachtingen voor de winstgevendheid van luchtvaartmaatschappijen in 2024 verhoogde. Wel blijft het rendement nog lager dan de kapitaalkosten.

DSM-Firmenich wil de komende jaren sneller groeien door te focussen op activiteiten met hoge marges en sterke groei in de segmenten Nutrition, Health en Beauty en door innovaties. Dit maakte het bedrijf maandagochtend bekend voorafgaand aan een beleggersdag. Het aandeel daalde met 3,0 procent.

Signify ging juist 2,2 procent hoger in Amsterdam, nadat het aandeel op de favorietenlijst werd gezet door Goldman Sachs.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet. Futures op de S&P 500 noteerden rond lunchtijd 0,2 procent hoger, terwijl die op de Dow Jones index licht daalden. De Nasdaq-futures voorspellen een openingswinst van 0,4 procent.

Wall Street is vrijdag overwegend hoger geëindigd, nadat de beurzen richting het slot wisten te herstellen. De S&P 500 steeg uiteindelijk 0,8 procent bij een slotstand van 5.277,51 punten, terwijl de Dow Jones index 1,5 procent won op 38.686,32 punten. De Nasdaq sloot fractioneel lager op 16.735,02 punten.