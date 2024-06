Valuta: euro kan stijgen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De dollar is maandag stabiel nadat vrijdag een rapport over Amerikaanse gezinsbestedingen een daling van de inflatie liet zien. De euro/dollar stond maandag op 1,0836, licht lager dan de 1,0850 van vrijdagavond. Het dalende inflatiecijfer gaf enige opluchting bij beleggers en de Federal Reserve voor de korte termijn, stelde analist Lee Hardman van MUFG. Toch zal de Fed meer bewijs nodig hebben dat de inflatie in de komende maanden verder daalt, of een duidelijker verzwakking van de arbeidsmarkt om actiever na te denken over renteverlagingen. De euro zou eind deze week kunnen stijgen tegenover de dollar als de Europese Centrale Bank donderdag hint op een voorzichtige benadering van het verlagen van de rente en als het Amerikaanse banenrapport zwakker uitvalt. Dat stelde ING maandag in een rapport. "We denken dat de euro/dollar richting de bovenkant van de bandbreedte tussen 1,08 en 1,09 kan drijven deze week en dat een zwakker banenrapport, als dat vrijdag materialiseert, de katalysator kan zijn voor een behoorlijke beweging door 1,09 heen", aldus analist Chris Turner van ING. Verwacht wordt dat de ECB de rente donderdag met 25 basispunten verlaagt, maar "een langere substantiële verlaging van de rente zal pas werkelijkheid worden als de inflatie snel terugkeert naar 2 procent", aldus analist Carsten Brzeski van ING. Economisch nieuws komt deze week verder van de Amerikaanse producentenprijzen en vacatures op dinsdag en inkoopmanagersverslagen woensdag voor de dienstensector. Het rentebesluit van de ECB op donderdag en het Amerikaanse banenrapport van vrijdag zullen de stemming mogelijk het meest bepalen. Vrijdag zijn er nog Duitse productiecijfers en Amerikaanse groothandelsvoorraden. Bron: ABM Financial News

