AEX op winst

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde maandag richting het einde van de ochtend in het groen. De AEX index steeg 0,9 procent tot 909,51 punten, terwijl de AMX 0,8 procent steeg tot 1,231 punten en de AScX een plus van 0,9 procent noteerde. "Een goed draaiende wereldeconomie met vertragende inflatie en centrale banken die op het punt van verlagen staan, of de beleidsrente inmiddels al hebben verlaagd, is een uitstekende omgeving voor beleggers", vinden experts van ING. Economisch nieuws kwam van de inkoopmanagers in de Europese industrie. In Europa bleek de krimp afgenomen. In de periferie van Europa groeiden de industrieën al weer, terwijl de krimp in Frankrijk en Duitsland afnam. Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, denkt dat er weleens sprake kan zijn van een ommekeer in de industrie. Het vertrouwen onder ondernemers over de toekomstige productie staat volgens De la Rubia op het hoogste niveau sinds begin 2022. De Britse industrie groeide ook weer in mei, na krimp in april. De euro/dollar noteerde op 1.0839 en de tienjaarsrente in zowel de VS als Duitsland daalde. Olie werd maandag iets duurder. OPEC+ heeft zondag een akkoord bereikt om alle productiebeperkingen tot in 2025 te verlengen, in een poging om de olieprijzen te ondersteunen. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteerden 18 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Prosus met een winst van 2,3 procent, na een koersplus van Tencent vanochtend in Hongkong. Halfgeleideraandelen ASML en ASMI volgden met plussen rond 1,5 procent. Besi stond wel lager, ondanks dat ING het koersdoel verhoogde van 145 naar 165 euro. Bij beursexperts is het aandeel Besi deze maand niet populair, wat ook geldt voor Philips, zo bleek uit de maandenquête die analist Corné van Zeijl van Cardano afnam. DSM-Firmenich legt minder prioriteit op activiteiten die 600 miljoen euro per jaar omzet genereren en focust meer op winstgevende groeisegmenten. Het aandeel daalde met ruim 3 procent op de beleggersdag die DSM vandaag organiseert. Vopak won 0,9 procent na een koersdoelverhoging van ING. Bij de Midkap-fondsen ging koffiebedrijf JDE Peet's aan kop met een plus van 3,9 procent. Een duidelijke aanleiding was er niet. Signify won 2,3 procent na een positief rapport van Goldman Sachs. Galapagos verloor 1.2 procent en Basic-Fit daalde met 1,8 procent. In de AScX won PostNL 5,0 procent en het volatiele Vivoryon 10,2 proccent. NX Filtration deed een stap terug en noteerde ruim 2 procent lager. Bron: ABM Financial News

