Beursblik: ING verhoogt koersdoel Vopak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Vopak verhoogd van 42,00 naar 46,00 euro, met behoud van het koopadvies, naar aanleiding van de aangekondigde investering in een LPG-terminal in Canada in een joint venture met Altagas. Dit bleek maandag uit een rapport van analist Quirijn Mulder. Vopak laat daarmee zien niet terug te deinzen voor grote investeringen, stelde analist Mulder. De terminal waar in totaal 1,35 miljard dollar in wordt gestoken, moet de Noord-Aziatische markten bedienen, die minder ver weg liggen van Canada dan van het Midden-Oosten of de Golf van Mexico. Het verwachte rendement van 12 procent ziet er goed uit en ING verwacht de komende jaren meer strategische stappen om de groei te versnellen. De volatiele oliemarkt, stabiele chemiemarkten en betere resultaten voor gas zijn gunstige marktomstandigheden en beloven groei gedurende een langere periode. ING denkt dat het aandeel 8 keer het verwachte EBITDA-resultaat in de jaren 2024 tot en met 2026 waard is, in plaats van de huidige waardering van 7,2 keer dat resultaat. Daarom blijft het advies Kopen en stijgt het koersdoel van 52,00 naar 46,00 euro. Het aandeel Vopak steeg maandag met 0,4 procent naar 37,90 euro. Bron: ABM Financial News

