ASMI favoriet, wegblijven bij Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Redactioneel

Chipspecialisten ASMI en ASML zijn het meest geliefd voor komende maand, zo zien we in de Bull Bear Enquête voor november. Verder blijkt dat de meeste respondenten zich niet gek laten maken door de crypto-hype. Het sentiment is weer bijgedraaid, vergeleken met vorige maand. Bijna 57% is (zeer) optimistisch ten aanzien van de economische ontwikkelingen. Begin oktober was dat 45%. Voor de komende maand voorziet de helft (50,1%) een stijging van de AEX met 3% of meer (dit was 33,1%). Slechts 23,2% verwacht een daling van 3% of meer. Voor de langere termijn, zes maanden, is het beeld vergelijkbaar. Bull Bear Indicator De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is aanzienlijk gestegen. Hij gaat van 51,3 vorige maand naar 53,6 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Alle verwachtingen op een rij De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor november is als volgt (tussen haakjes de score voor oktober): Economische ontwikkelingen Zeer optimistisch: 11% (was 9,1%)

Optimistisch: 45,9% (was 35,9%)

Neutraal: 21,6% (was 26%)

Pessimistisch: 14,3% (was 20,3%)

Zeer pessimistisch: 7,2% (was 8,7%) Aandelenmarkten algemeen Zeer optimistisch: 12% (was 8,2%)

Optimistisch: 44,6% (was 34,4%)

Neutraal: 22,9% (was 27,3%)

Pessimistisch: 13,7% (was 22%)

Zeer pessimistisch: 6,8% (was 8,1%) AEX komende maand Omhoog: 50,1% (was 33,1%)

Neutraal: 26,7% (was 31,3%)

Omlaag: 23,2% (was 35,6%) AEX komende zes maanden Omhoog: 51,2% (was 46,5%)

Neutraal: 25,3% (was 26,5%)

Omlaag: 23,5% (was 27%) Extra vraag over crypto's Voor deze maand voegden we een extra vraag toe: Verschillende cryptomunten hebben een forse rally achter de rug de afgelopen maanden. Heeft dit invloed op uw beleggingen in crypto? De meeste beleggers laten zich niet gek maken door de crypto-hype. 7,3% heeft winst genomen en bijna 20% is gewoon blijven zitten. Het grootste gedeelte van de respondenten belegt niet in crypto. A. Ja, ik heb winst genomen 7,3% B. Nee, ik ben blijven zitten 19,6% C. Ja, ik ben ingestapt 2,8% D. Ik beleg niet in crypto 70,3%





Aandelenkeuzes november Dan een blik op de individuele namen. Welke aandelen zijn favoriet? En welke moeten we mijden? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept. De toppers liggen dicht bij elkaar deze keer. Chippers ASMI en ASML zijn het meest geliefd met 55 en 54 positieve stemmen. Shell volgt op de derde plek en ING sluit de top 4 af. Bij de floppers is er wel een bedrijf dat er met 115 negatieve stemmen met kop en schouders bovenuit steekt: Just Eat Takeway. Adyen en Prosus zijn uit de floplijst verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor Philips en Heineken. Toppers november Stemmen Floppers november Stemmen ASMi +55 Just Eat Takeaway -115 ASML +54 Unibail-Rodamco -64 Royal Dutch Shell +44 Philips -22 ING +40 Heineken -15

Deze keer deden 643 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.