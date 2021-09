Plusjes voorbeurs en we doen het met Fed, huizen, coins en China

De AEX indicatie is hoger na een niet al te overtuigend Wall Street gisteren. In vogelvlucht, ik geef zo de details.

China kleurt hoger na twee dagen dicht en zelfs Hong Kong stijgt. Japan doet lager en de BoJ heeft weer een snurkrentebesluit genomen - niks dus

Zo meer, Evergrande staat nu -0,4% in Hong Kong en Tencent doet -0,9%

Commodities gaan lekker op natural gas na

De dollar doet het net boven 1,17 en de rentes poppen een basispuntje bij

Crypto plus net

De hamvraag voor vandaag is of de Fed vanavond bij haar rentebesluit in november aankondigt in december te taperen (afbouwen steunprogramma's) om een jaar later de rente te verhogen. Ja, een jaar. En dan één kwartje, De hamvraag voor morgen is of Evergrande gaat betalen. Het fonds zegt van wel.

Intussen klinken meer stemmen en commentaren dat de schade beperkt kan blijven bij een default. De Chinese banken zijn gefinancierd met $18,9, de Amerikaanse banken hebben geen exposure en het IMF is ook niet ongerust. Het fonds is wel in opspraak geraakt omdat ze Chinese cijfers mooier maakt...

Verder is een Amerikaanse overheids-shutdown weer even afgewend en nam zoals gezegd de BoJ weer een haar traditionele non-rentebesluit.

IMF says China has tools to avoid Evergrande's problems becoming systemic crisis https://t.co/7pf1S8gIq9 pic.twitter.com/jKh0ZzyU0c — Reuters (@Reuters) September 22, 2021

Een dag na de Miljoenennota dit, 17,8% YoY! Dit zal wel herrie geven vandaag en vast weer de roep om heel veel maatregelen, ingrijpen en vooral die vermaledijde beleggers aanpakken. Alsof die de schuld... En nadat ze uit spaargeld zijn gejaagd...

Opnieuw grotere prijsstijging bestaande koopwoningen. Huizen waren in augustus 17,8 procent duurder dan een jaar eerder. Zie:"https://t.co/b534MLNVOQ pic.twitter.com/YOESdpXQpu — CBS (@statistiekcbs) September 22, 2021

Ander hot item vandaag is wellicht crypto. Bitcoin zakte gisteravond even tot onder $40K.



De opening dan: ik keur haar goed, u ook?



De rentes doen het allemaal met een basispuntje, of het nou plus of min is

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Augustus (NL)

05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - September (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - Juli (NL)

06:30 Investeringen - Juli (NL)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - September (eur)

16:00 Bestaande woningverkopen - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:00 Federal Reserve - Renteverwachtingen dot plot (VS)

20:30 Federal Reserve - Persconferentie Powell (VS)

22:00 BlackBerry - Cijfers tweede kwartaal (Can)

Stocks on Wall Street closed nearly flat after a steep sell-off the day before as default fears over property developer China Evergrande and uncertainty ahead of Federal Reserve policy news capped gains https://t.co/LaVv2Wz30t pic.twitter.com/N4cltEY4fI — Reuters (@Reuters) September 22, 2021

De banken er omheen zijn gefinancierd:

Chinese shares fell less than feared as Evergrande negotiates a coupon payment with bondholders.



The CSI 300 Index declined as much as 1.9% with financial and consumer discretionary stocks leading declines, before quickly paring losses https://t.co/kVhyPQ2PIG pic.twitter.com/kPcyL70J68 — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2021

Ik denk dan aan AMG:

The era-defining shift from fossil fuels to clean energy will deliver an unprecedented new boom for commodities — and an opportunity for investors — as a range of relatively obscure materials become essential (via @climate) https://t.co/3uTbe0YtSp — Bloomberg Markets (@markets) September 22, 2021

Daar hoor ik meer profs over:

Virtu Financial, a powerful trading firm whose business model is under scrutiny in Washington, says it can show U.S. investors how much money it saves them -- if regulators let it https://t.co/ykLiXQxbjV — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2021

Als ie nou ook nog kan varen? Een ander kleurtje is ook leuk.

Flying cars in 2024? This tech CEO says it's commercially possible https://t.co/7q14DgnusG — CNBC (@CNBC) September 22, 2021

Veel plezier en succes vandaag.