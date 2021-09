Slotcall: Shell stormt naar de koppositie in herstellende AEX

Het Damrak heeft een heel pakje paracetamol weggewerkt en is vandaag flink aan het herstellen nadat de indices gisteren rood zagen.

De AEX deed het met een plus van 1% het beste, maar ook de AMX (+0,3%) en AScX (+0,3%) kunnen bijna ontslagen worden uit het ziekenhuis. Ook andere Europese indices zijn aan de beterende hand. Kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk (+1,5%) en Duitsland (+1,5%).

Als we Europa achter ons laten en een kijkje nemen in de Verenigde Staten, dan zien we een bekend aandeel flink klimmen. Uber (+10,1%) klonk vandaag namelijk positiever over het derde kwartaal. CEO Dara Khosrowshahi meldde dat Uber waarschijnlijk maanden eerder dan verwacht een positieve aangepaste Ebitda zal realiseren. De koers ging daarop flink omhoog.

Award voor de IEX BeleggersPodcast?

Heeft u het heugelijke nieuws al gehoord? De IEX BeleggersPodcast is genomineerd voor de IEX PodcastAwards. Show us some love en stem op ons. Stemmen kan op podcastawards.nl tot 10 oktober. We behoren tot de categorie zakelijk. We zijn u zeer dankbaar!

Geruchten rond Shell klopten

De geruchten dat Shell (+3,4%) mogelijk zijn schalievelden in het Texaanse Permian Basin van de hand wilde doen blijken te kloppen. ConocoPhillips mag zich voortaan eigenaar noemen van de velden en het Amerikaanse olieconcern zal er $9,5 miljard voor moeten dokken voor de velden. Daarvan zal Shell $7 miljard aan aandeelhouders uitkeren, met de rest zal de schuldpositie verder worden teruggebracht.

Aandelenanalist Martin Crum geeft in zijn analyse van Shell nog wel wat feedback aan het PR-team van de energiegigant. “Het concern had er, al was het maar vanuit PR-oogpunt, slim aan gedaan om een deel van de opbrengst te oormerken voor additionele investeringen in schone, duurzamer energieprojecten.” Zijn gehele analyse vindt u hieronder.

Sun Power

Zonne-energie wordt volgens het Internationaal Energie Agentschap de belangrijkste bron voor elektriciteitsproductie en is nu al de goedkoopste. “Op deze verwachting en constatering valt natuurlijk een hoop aan te merken: waarom is er dan subsidie voor nodig, voor welke locatie geldt dit en voor welke panelen, etcetera. Voor beleggers is echter belangrijker te profiteren van deze ontwikkeling dan zich bezig te houden met details die er niet toe doen als het gaat om rendement draaien. De trend naar duurzaam is namelijk onomkeerbaar ingezet en technologische ontwikkeling plus schaalvoordelen doen de rest”, legt aandelenanalist Paul Weeteling in zijn analyse hieronder uit.

“Sun Power (+0,9%) haalt circa drie kwart van zijn omzet uit het installeren van systemen bij huishoudens en de rest komt van grotere systemen bij bedrijven en overheden.” Daarmee is het uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de vraag naar zonnepanelen. “Sterke groei zorgt voor meer schaalgrootte zodat de marges verder oplopen. Hier zal dus ook de focus liggen bij de volgende kwartaalcijfers.”

Brede markt

De AEX (+1%) presteerde vandaag minder goed dan Frankrijk (+1,5%) en Duitsland (+1,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalde met 7,7% tot 23,7 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+0,4%), Dow Jones (+0,4%) en de Nasdaq (+0,7%).

De euro blijft liggen en noteert 1,172 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,8%) en zilver (+1,7%) stijgen.

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-1,4%) dalen.

Bitcoin (-1,5%) daalt.

Het Damrak:

Kepler Cheuvreux heeft zijn koersdoel voor Adyen (+0,8%) enorm opgekrikt. Het koopadvies gaat nu namelijk niet meer met een koersdoel van €2.700, maar met een koersdoel van €3.200 gepaard.

(+0,8%) enorm opgekrikt. Het koopadvies gaat nu namelijk niet meer met een koersdoel van €2.700, maar met een koersdoel van €3.200 gepaard. Ook ASML (+2%) kreeg een aardige koersdoelverhoging. Niet van Kepler, maar van Evercore Partners. Het koersdoel ging met €300 omhoog tot €1.000. Uiteraard met behoud van een koopadvies.

(+2%) kreeg een aardige koersdoelverhoging. Niet van Kepler, maar van Evercore Partners. Het koersdoel ging met €300 omhoog tot €1.000. Uiteraard met behoud van een koopadvies. De verkoop van de Hongaarse tak van Aegon (-0,9%) aan VIG gaat niet door. Boedapest heeft de verkoop geblokkeerd.

(-0,9%) aan VIG gaat niet door. Boedapest heeft de verkoop geblokkeerd. ForFarmers (-0,5%) vergroot zijn fabriek in het Belgische Izegem om de fabriek in Ingelmunster eind 2022 te kunnen sluiten. Dat maakte de Nederlandse diervoederproducent dinsdag bekend.

Adviezen

Just Eat Takeaway: naar €130 van €128 en kopen - Goldman Sachs

ASML: naar €1.000 van €700 en kopen - Evercore Partners

Adyen: naar €3.200 van €2.700 kopen - Kepler Cheuvreux

Prosus: naar €140 van €144 en kopen - Credit Suisse

Agenda woensdag 22 september 2021

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Augustus (NL)

05:00 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - September (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - Juli (NL)

06:30 Investeringen - Juli (NL)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - September (eur)

16:00 Bestaande woningverkopen - Juli (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:00 Federal Reserve - Renteverwachtingen dot plot (VS)

20:30 Federal Reserve - Persconferentie Powell (VS)