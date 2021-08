Remember to buy in september

In september is de R weer in de maand, de R van rendement.

Historisch bezien zouden we deze week de slechtste beursperiode van het jaar afsluiten. Ook nadert de septembermaand, notoir de maand met de zwakste beleggingsresultaten van het jaar. Maar in 2021 klopt dit niet, want we hebben we dit jaar een van de beste zomerperiodes ooit achter de rug.

Beste maanden komen nog

Op basis van de prima technische plaatjes verwacht ik bovendien dat er nog mooie beleggingsmaanden voor ons liggen. Mijn simpele conclusie blijft gehandhaafd: een lange termijn defensieve belegger mag blijven zitten. Als voorzorg zou ik wel een stoploss aanhouden. Voor de AEX ligt die op de bodem van 19 april.

Stoploss

Om het positieve plaatje intact te laten, is het dus van belang dat die steun rond 718,50 punten intact blijft. Voor de Midkap-index, de AMX, zou de stoploss rond 1.018,34 punten (de bodem van 14 mei) moeten liggen.

Bovendien geeft het lange technische beeld van de Nederlandse aandelenbeurs vanaf 2009 aan dat elke correctie van betekenis op een hoger niveau is opgevangen, wat een duidelijk teken is van een koopkrachtige vraag onder de markt.

Buy de dip

Dus wie nog over voldoende liquiditeiten beschikt, zou op een eventuele dip kunnen instappen dan wel bijkopen.

Vandaag wil ik een lans breken voor index van de wat kleinere Nederlandse aandelen: de AMX en voor het Midkap-aandeel Aperam. Ons laatste lange termijn koopadvies (aan defensieve beleggers) is van 10 mei dit jaar.

Toen adviseerden we een positie in Aperam in te nemen. We kochten 4 maanden 532 aandelen Aperam (op een koers van €39,89) nadat de koers was doorgebroken. Met deze positie hebben we €19.994 in het aandeel Aperam belegd.

Deze belegging is inmiddels met 36,25% gestegen. Dat is bovendien 21,5% beter dan de AEX sinds medio mei.

Korte termijn Midkap index valideert de uptrend

In de recente correctie vormde de AMX-index een hogere bodem binnen de stijgende trend. Nu de koers boven de voorgaande top weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd.

Er ligt steun op 1.078,33 punten (de bodem van 1 juni). Ons berekend korte termijn koersdoel ligt rond 1.200 punten.

Lange termijn Midkap-index

In de recente correctie vormde de AMX-index rond 1.018 punten een hogere bodem binnen de stijgende trend. Omdat de index boven de precorona-top van 2020 weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd.

De Midkap index had recent de oude stijgende trend hervat nadat de koerspiek van juni rond 1.080 punten opwaarts is doorbroken.

Technisch vormt Midkap (AMX-index) weer hogere toppen en bodems. Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting ons berekend lange termijn koersdoel rond 1.285 punten.

Om het positieve plaatje van de Midkap index intact te laten, is het dus van belang dat steun van 1.018,34 punten (de bodem van 14 mei) intact blijft.

Aperam

De recente correctie van Aperam vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de top van medio mei rond €48,81 weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Die steun van €48,81 wordt gevormd door de top van 10 mei. Het koersdoel ligt rond €58 (berekend koersdoel).

Ons huidige advies: aanhouden in de defensieve lange termijn beleggingsportefeuille.

De 200-dagenlijn van Aperam (rode glooiende doorlopende lijn) laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

De B.O.B.-lijn (blauwe glooiende doorlopende lijn) stijgt en suggereert betere prestaties vergeleken met de rest van de markt.