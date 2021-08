Vlakjes voorbeurs, Corbion, Fastned, het i-woord en het t-woord

De AEX indicatie voor opening is nipt hoger. De Amerikaanse futures doen iets lager, Azië stijgt, commodities liggen goed - zelfs olie herstelt - crypto loopt ook wat op en dollar en rentes doen even niks.

Uit het boekje, zou ik bijna zeggen. Het was inderdaad een usual suspect en Corbion heeft volop last van inflatie, die ze niet à la minute kan doorprijzen. Ergo, dit jaar marge onder druk en volgend jaar beter.



Corbion meldt verder hoge omzetgroei en mikt dit jaar op 12-15% groei, waar ze eerder nog op 7-10% rekende. Hier het stukje. Hunter Dougls is ook door en vandaar dat Ralph Sonnenberg zijn bedrijf voor een prikkie van de beurs wilde halen? Wat een cijfers.



Er is geen consensus, dus ik weet niet hoe goed of slecht de H1's van Fastned zijn. Er is uiteraard hoge omzetgroei, verlies en het bedrijf zegt nog steeds last te hebben van corona. Het wil dit jaar vijf meer stations openen dan eerder gemeld. Hier het verslag.



De opening is weinig spectaculair, ik gaf u de opsomming al, maar AEX all-time high 772,93 is niet ver weg. Ik hoor nog niemand over 800 en dat is toch nog maar een paar procent. Verstandig, eerst zien en dan geloven, maar toch opvallend. Het is wellicht weer een gevalletje bull market zonder bulls. Anno 2009.

Tencent doet +5,2% en dan weet u op welk fonds u moet letten, Prosus. Verder reppen de networks van Covid-19, delta en onzekere economische vooruitzichten. Daar kwam gisteren nog een klimaat bomb shell rapport bij. Misschien is het wel de wall of worry waar de bull market tegenop moet klimmen.



De rentes liggen nog op één oor.

Veel plezier en succes vandaag.