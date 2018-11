‘Shell betaalt in Nederland geen winstbelasting’

Volgens mij is Shell geen uitzondering in de wereld.

Zomaar wat voorbeelden, BP had failliet moeten gaan door de milieuramp in Golf van Mexico ...is niet gebeurt. Texaco en andere USA bedrijven zoals Exxon hebben een zeer sterke lobby in Washington. En Total (Frankrijk) en Tango (Kuwait) kunnen er ook wat van qua voordelen. Ik blijf gewoon nuchter tanken bij Shell, welkom in de wereld die globalisering heet.