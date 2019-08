Rode cijfers Envipco ondanks omzetstijging

Gepubliceerd op | Views: 209

AMERSFOORT (AFN) - Envipco heeft in de eerste helft van het jaar een klein verlies geboekt ten opzichte van een jaar eerder, ondanks dat de omzet van het bedrijf omhoog ging. Het resultaat van de maker van statiegeldsystemen werd een jaar eerder nog vooruit geholpen door een eenmalige meevaller door een juridische schikking terwijl in deze periode juist meer geld werd uitgegeven aan onder meer groei op nieuw markten en een juridisch gevecht over een patent.

De omzet steeg met bijna 13 procent tot 17,4 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 910.000 euro tegenover 2,2 miljoen een jaar eerder. Onder de streep resteerde een verlies van 250.000 euro. Dat was vorig jaar een plus van 150.000 euro.

Envipco zei verder vast te houden aan zijn positieve verwachtingen. Dat heeft te maken met aanhoudende prestaties in Noord-Amerika en gevestigde Europese markten. Daarnaast wordt veel verwacht van nieuwe markten in Europa.