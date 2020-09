'Tiffany en LVMH negeren bevel rechter en praten niet met elkaar'

Gepubliceerd op | Views: 0

NEW YORK (AFN) - De overnameperikelen rond de Amerikaanse juweliersketen Tiffany en het Franse luxemerk LVMH krijgen naar verwachting een juridisch staartje. De partijen lijken niet bereid te zijn om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen om hun geschil uit te praten, zo meldden bronnen aan persbureau Bloomberg. Dit was eerder wel door een rechter bevolen.

LVMH, het bedrijf achter merken als Dior, Louis Vuitton en Sephora, kondigde in november vorig jaar aan Tiffany over te willen nemen voor een bedrag van 16 miljard dollar. Begin september kondigde het Franse bedrijf aan zich terug te trekken uit het akkoord. Daarbij wees het bedrijf op dreigende importheffingen in de Verenigde Staten op Franse goederen, die het moeilijk zouden maken de gestelde deadline te halen.

Tiffany verdenkt LVMH ervan bewust het overnameproces te vertragen om zo een lagere prijs af te kunnen dwingen. LVMH heeft bij de Europese Commissie evengoed om toestemming gevraagd voor de overname. Die bekendmaking volgde op een rechtszaak die Tiffany aanspande tegen zijn beoogde nieuwe eigenaar, om LVMH zo te dwingen de deal alsnog door te laten gaan.

Als de partijen weigeren met elkaar te onderhandelen zullen zij elkaar in de rechtszaal treffen. De eerste zitting is begin volgend jaar.