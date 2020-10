Liberty Steel wil staaltak Thyssenkrupp inlijven

Gepubliceerd op | Views: 516

ESSEN (AFN/BLOOMBERG) - Het Britse staalconcern Liberty Steel heeft een bod uitgebracht op de verlieslatende staaltak van het Duitse industrieconcern Thyssenkrupp. Hoeveel geld hiermee is gemoeid, is nog niet duidelijk. Liberty van zakenman Sanjeev Gupta wil graag een "intensieve dialoog" aangaan met de Duitsers.

Over de deal gingen op de aandelenbeurzen al geruchten rond na berichtgeving in diverse media. Beleggers reageerden erg enthousiast en de koers van het aandeel Thyssenkrupp ging in Frankfurt vrijdagochtend meer dan 15 procent omhoog.

Thyssenkrupp gaat gebukt onder de coronacrisis en de moeizame marktomstandigheden in de staalindustrie door de virusuitbraak. Het concern zag vorig jaar nog een fusie van de Europese staalactiviteiten met die van Tata Steel stuklopen door bezwaren van de Europese Commissie. Daarna bleven de Duitsers kijken naar mogelijkheden om alsnog afstand te doen van de staalactiviteiten. De onderneming bereikte eerder dit jaar ook al een akkoord over de verkoop van zijn liftendivisie aan investeerders ter waarde van 17 miljard euro.