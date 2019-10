'Wall Street verwerkt cijferstroom'

Gepubliceerd op | Views: 88

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen dinsdag naar verwachting met kleine plussen. Beleggers op Wall Street verwerken onder meer de kwartaalcijfers van een reeks Amerikaanse banken en andere bedrijven. Ook zijn beleggers gespitst op de nieuwe groeiramingen van de wereldeconomie die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kort voor aanvang van de handelssessie bekendmaakt.

Aan het handelsfront kwamen er berichten binnen dat het voor China niet makkelijk wordt om jaarlijks 50 miljard dollar aan Amerikaanse landbouwproducten te kopen, tenzij er zowel aan Amerikaanse als aan Chinese zijde heffingen worden ingetrokken. De twee landen sloten vrijdag een voorlopige handelsdeal. De aankoop van Amerikaanse landbouwproducten vormt daarin een belangrijke voorwaarde.

Ondertussen waarschuwde president van de centrale bank van St. Louis, James Bullard, beleggers om niet te optimistisch te worden over een handelsdeal. Het kost tijd om tot zo'n akkoord te komen. De beleidsmaker onderstreepte daarnaast dat het monetair beleid van de Federal Reserve tijdig moet reageren op tekenen van economische teruggang om een recessie te voorkomen.

Record

JPMorgan Chase voerde zijn winst op dankzij een record aan commissies voor zakenbankdiensten en een sterke prestatie met de handel in obligaties. Citigroup zette een hogere winst in de boeken met dank aan meer inkomsten uit zijn zakenbankdiensten. Goldman Sachs speelde daarentegen bijna een derde van zijn winst kwijt door minder inkomsten te behalen uit adviesdiensten voor fusies en overnames. Hypotheekverstrekker Wells Fargo boekte ook fors minder winst vanwege een hoge last na een schikking over wanpraktijken.

Bedrijven in de zorgsector kunnen op aandacht rekenen. Zorgreus UnitedHealth en medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) werden voor het tweede kwartaal op rij positiever over hun winstprognose voor het lopende boekjaar. De kwartaalcijfers van UnitedHealth over de afgelopen drie maanden waren sterk dankzij het onderdeel dat zorginformatie levert. J&J deed goede zaken met zijn farmaceutische tak. Verder kwam ook vermogensbeheerder Blackrock met resultaten.

De Dow-Jonesindex sloot maandag 0,1 procent lager op 26.787,36 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte ook 0,1 procent tot 2966,15 punten. Technologiebeurs Nasdaq eindigde eveneens 0,1 procent lager op 8046,65 punten.