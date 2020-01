Nieuwe onderhoudsklus voor BAM

Gepubliceerd op | Views: 287

ROTTERDAM (AFN) - BAM-onderdeel BAM Industrie is geselecteerd voor het meerjarig beheer en onderhoud van Stichting Sanquin Bloedvoorziening. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar en is gestart per 1 januari 2020. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Het betreft het onderhoud en beheer van de midden- en laagspanning schakelinstallaties, noodstroom-aggregaatinstallaties en gerelateerde besturings- en hulpspanningsvoorzieningen en de gebouwgebonden installaties. Onder het beheer valt eveneens het oplossen van storingen en het uitvoeren van keuringen.