'Star AkzoNobel beledigt gepensioneerden'

AMSTERDAM (AFN) - Gepensioneerden van AkzoNobel voelen zich beledigd door de leiding van het verf-en chemieconcern. Akzo is niet bereid om een extra lening te verstrekken van 400 miljoen euro aan het pensioenfonds en dat is tegen het zere been van onder meer de Vereniging van Gepensioneerden van Akzo (VGAN).

Het geld is nodig om de uitkeringen te indexeren. De VGAN stelde eerder dat Akzo met de verkoop van de divisie Specialty Chemicals voldoende geld in kas heeft om gepensioneerden tegemoet te komen. ,,Het lijkt er op dat Akzo meer op heeft met de aandeelhouders dan met het personeel en voormalige werknemers die het bedrijf hebben gemaakt tot wat het nu is", aldus de VGAN.

Ze wijzen de Akzo-leiding ook op een voorziening van 600 miljoen euro die eerder speciaal op de balans stond voor eventuele tegenslagen bij het pensioenfonds. Akzo zou dit geld eerder hebben toegevoegd aan de algehele reserves. De VGAN noemt in dit licht een verzoek om een tijdelijke lening ,,alleszins redelijk".

Heroverwegen

De gepensioneerden zijn teleurgesteld in de ,,starre houding" van Akzo, die de bijstorting eerder onbespreekbaar noemde. De VGAN heeft Akzo per brief verzocht om het besluit te heroverwegen.

Overigens lijken acties bij Akzo een kwestie van tijd. Vakbonden FNV en CNV riepen op tot stakingen vanwege het aanhouden geschil over een nieuwe cao. Ook hier is de bijstorting in het pensioenfonds een onderwerp dat op tafel ligt. Werknemers leggen binnen 24 uur het werk neer, in ieder geval op de locatie van het bedrijf in Sassenheim, zo werd maandag gemeld.