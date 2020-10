Farmaceut vraagt goedkeuring voor coronamiddel dat Trump kreeg

Idd

Pharming zijn amateurs

Als je 5 patiënten hebt geholpen met een compasionate use programma

En alle 5 zijn genezen dan is dat een mooi resultaat

Pharming had mond beter moeten opentrekken

Pharming had zich op tv moeten laten zien

Pharming had bij Brussel moeten aankloppen



Maar nee hoor! Als een slak te werk

En iets wat Amerika niet kent is slakken gedrag

Zij gaan met de snelheid van een corvette

Pharming rijdt nog in een dafje

Maw jammer maar te laat. Sukkels