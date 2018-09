Groei voor waterbouwmarkt

Gepubliceerd op | Views: 1.142

AMSTERDAM (AFN) - De Nederlandse markt voor de waterbouw zal in 2018 en 2019 met 10 procent groeien tot een omvang van 2,8 miljard euro. Dat schrijft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een rapport over de waterbouwmarkt.

Volgens het EIB investeert Rijkswaterstaat, goed voor 30 procent van de markt, meer in dijken, vaarwegen en kades. Bij de waterschappen, 35 procent van de markt, nemen de investeringen in 2018 en 2019 juist af.

Het EIB stelt verder dat de komende jaren veel nieuw personeel nodig is om de opgaven rond waterveiligheid, wateroverlast en ruimtelijk-economische ontwikkelingen te kunnen realiseren, en vanwege de vergrijzing bij waterbouwbedrijven. In de periode tot en met 2023 gaat het om 4500 nieuwe werknemers die nodig zijn, aldus het instituut.