Pharming bespreekt zaken op beleggersdag

AMSTERDAM (AFN) - Biotechnoloog Pharming zal tijdens zijn beleggersdag op 21 juni de lopende activiteiten en de strategie voor zijn in omvang toenemende onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn bespreken. Dat heeft de onderneming maandag bekendgemaakt.

Het gaat daarbij zowel over de recombinante humane C1-esteraseremmer (rhC1INH) als nieuwe eiwitvervangingsproducten. De Capital Markets Briefing is bedoeld om aandeelhouders, potentiële investeerders en andere geïnteresseerde partijen te informeren over de huidige en geplande activiteiten van Pharming.