'Afwachtend begin voor Amsterdamse beurshandel'

Gepubliceerd op | Views: 611

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal donderdag naar verwachting vrijwel vlak openen. Ook de andere Europese beurzen lijken afwachtend te beginnen, na de flinke verliesbeurt een dag eerder. Beleggers kijken onder meer uit naar de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten, die vorige week het hoogste aantal ooit lieten zien.

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid komt later op de dag met zijn wekelijkse ww-cijfers. Kenners verwachten dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering zal oplopen tot 3,5 miljoen, van circa 3,3 miljoen een week eerder. Vooral kleinere bedrijven lijken hard geraakt te worden door het virus.

Op het Damrak staat Air France-KLM in het nieuws. Luchtvaartmaatschappij KLM heeft besloten alle contracten voor bepaalde tijd niet te verlengen. Dat bevestigde KLM-baas Pieter Elbers na een bericht van cabinevakbond VNC. Het kabinet gaat opheldering vragen aan KLM over het besluit. Bedrijven kunnen steun krijgen van de overheid tijdens de coronacrisis. In ruil daarvoor moeten de bedrijven dan geen mensen ontslaan.

British Airways

De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways gaat volgens de BBC de werkzaamheden van 36.000 medewerkers opschorten. Er wordt niet verwacht dat er ontslagen gaan vallen, stelt de omroep.

Aalberts maakte bekend te gaan snijden in de kosten. De impact van de coronacrisis op de activiteiten in het eerste kwartaal is volgens de industrieel toeleverancier beperkt, maar de komende maanden zullen volgens het bedrijf moeilijker worden. Het salaris van het hoogste management gaat voor een periode van drie maanden met 20 procent omlaag. Ook zal het bedrijf gebruikmaken van steunprogramma's van overheden.

Intertrust

Financieel dienstverlener Intertrust kondigde daarnaast aan zijn slotdividend voor 2019 te schrappen vanwege de coronacrisis. Ook baggeraar Boskalis schrapt het dividend en schort de inkoop van eigen aandelen op.

Winkelvastgoedbedrijf Retail Estates liet weten dat in België 176 huurders al schriftelijk te kennen hebben gegeven dat ze de betaling van de op 1 april verschuldigde huur opschorten. Van de 754 Belgische winkelpanden van het bedrijf zijn er nu 627 gesloten. Ook Ease2pay heeft last van de coronacrisis, omdat het autogebruik in Nederland sterk is afgenomen. Hierdoor ziet de betaaldienstverlener sinds half maart een blijvende daling in het aantal auto-gerelateerde betaaltransacties.

De euro was 1,0956 dollar waard, tegen 1,0941 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 7 procent tot 21,74 dollar. Brentolie werd 8,9 procent duurder op 26,93 dollar per vat.