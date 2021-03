'Winkelpersoneel bezorgd over veiligheid bij heropenen winkels'

UTRECHT (ANP) - Winkelmedewerkers uit de achterban van vakbond FNV roepen werkgevers en het kabinet op om hun veiligheid centraal te stellen bij een heropening van de winkels. Zelfs bij een minimale openstelling, zoals het winkelen op afspraak dat vanaf woensdag mogelijk is bij veel winkels, vrezen de medewerkers dat de agressie tegen hen weer zal toenemen, net als eerder tijdens de coronacrisis.

Bijna alle winkelmedewerkers hebben volgens FNV al het nodige meegemaakt: "Van bedreigingen in de supermarkten tot ruzie in de IKEA over kinderen in kinderwagens". Ze vinden daarom dat werkgevers maatregelen moeten nemen om agressie richting winkelpersoneel uit te sluiten.

"Er moeten meer en betere richtlijnen komen, óók om uitwassen te voorkomen zoals we die hebben meegemaakt tijdens Black Friday, toen het op veel plekken echt veel en veel te druk was", zegt Ronald van der Flier. Hij is supermarktmedewerker en voorzitter van de sectorraad van FNV Handel.

Volgens hem was de handhaving bij winkels vanuit politie en gemeenten afgelopen maanden minimaal en in sommige gevallen zelfs compleet afwezig. "Helaas kunnen wij de winkelbedrijven niet verplichten om een beveiliger voor de deur te zetten of maatregelen te nemen om hun personeel te beschermen. Maar we kunnen wel een beroep doen op de overheid om wet- en regelgeving te handhaven. En daar waar mogelijk een winkel te sluiten als personeel niet beschermd wordt waar dat wel moet."