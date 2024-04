Valuta: euro veert wat op

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag weer boven de 1,07 dollar met een piek op 1,0714 dollar, na tegenvallende macrodata uit de VS die de hoop op een monetaire versoepeling aanjagen.

De Amerikaanse PMI-index over april daalde in de eerste meting van 52,1 een maand eerder naar 50,9, zo bleek dinsdagmiddag. Dit cijfer lag onder de verwachtingen van de markt.

"Wij denken dat dit een korte opleving voor de euro betekende en dat op een termijn van circa drie maanden de euro eerst nog naar 1,05 dollar daalt, alvorens een structurelere stijging te laten zien", aldus marktanalist van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Voor de Fed gaan wij nu uit van een tweetal renteverlagingen, terwijl wij een verlaging in juni niet meer zien gebeuren. Dat betekent dat er zich een verschil in renteniveaus gaat aftekenen tussen de VS en de eurozone en daarmee tussen de euro en de dollar ten gunste van de greenback", aldus Mevissen.

Voor vandaag verwacht de analist geen al te grote bewegingen. Het zwaartepunt ligt wat Rabobank betreft deze week op vrijdag, wanneer de kerninflatie van de VS over maart naar buiten komt, die wordt ingeschat op 2,7 procent tegen 2,8 procent over februari.

ECB-bestuurder Luis de Guindos zei in een interview met de Franse krant Le Monde dat de ECB nog altijd op koers ligt om in juni de rente te verlagen. "Zonder verrassingen is dat een voldongen feit", aldus De Guindos in de Franse krant. Voorzitter Christine Lagarde heeft eerder aangegeven dat de ECB een rentebesluit laat afhangen van data, niet van wat de Fed van plan is. Le Guindos zei tegen Le Monde dat ontwikkelingen in de VS wel een rol van betekenis spelen bij de mate en omvang van renteverlagingen.

De inflatie van Australië kwam over het eerste kwartaal uit op 3,6 procent op jaarbasis, een stijging met 1,0 procentpunt op kwartaalbasis. Dit impliceert dat de inflatie van het land nog altijd op meer dan de helft van de piek van eind 2022 ligt en daarmee de Reserve Bank of Australia een zekere uitdaging bezorgd. De laatste keer dat de centrale bank van Australië de rente verhoogde was in januari, toen met 25 basispunten.

De euro noteerde woensdag inmiddels weer 0,1 procent lager op 1,0683 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8598 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent tot 1,2427 dollar. De Australische dollar noteerde 0,3 procent hoger op 0,6504 Amerikaanse dollar.