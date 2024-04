CEO JPMorgan: rente kan naar 8 procent stijgen

Schitterende headline. Alsof het een pagina is die het van de kliks moet hebben.



Ander uiterste is dus sterker groei van de economie met matige inflatie......



We zitten nu netjes ergens in de midden in Amerika met mooie groei met bijbehorende inflatie en een bijbehorende rente.



Wat is het probleem JPM?, te weinig beweging voor de handelsafdeling, te weinig extremen om nog meer kralen te kunnen rijgen die in de problemen zijn gekomen?



Bizar eigenlijk zo een bericht gezien dat tegenwoordig generaties alleen nog maar headlines lezen en delen en dat mensen niet bepaald slimmer zijn geworden en dus niet in de gaten hebben dat dit een extreem is van een artikel met ook een compleet ander scenario.