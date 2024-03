FAA gaat meer toezicht houden op United Airlines

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Aviation Administration gaat luchtvaartmaatschappij United Airlines beter in de gaten houden, na een stortvloed aan veiligheidsproblemen in de afgelopen weken. Dit meldde de Wall Street Journal vrijdagavond op basis van een interne memo van het bedrijf.

De FAA, die toeziet op de veiligheid van de luchtvaart in de VS, zal de komende weken een aantal van United's processen, handleidingen en faciliteiten doorlichten, schreef Sasha Johnson, United's vice president of corporate safety, in een memo gericht aan het personeel van de luchtvaartmaatschappij.

United, de grootste luchtvaartmaatschappij in de VS qua vervoer, staat in de schijnwerpers na een reeks incidenten op vluchten. Vorige week bleek dat een van haar Boeing 737 jets, die meer dan 25 jaar oud was, een paneel miste na de landing in Oregon. Op 7 maart verloor een United-toestel een wiel toen het opsteeg uit San Francisco, waardoor enkele voertuigen op een nabijgelegen parkeerplaats voor luchthavenmedewerkers beschadigd raakten. Een ander United-toestel gleed de volgende dag uit in het gras toen het in Houston snel een taxibaan opreed.

Andere recente problemen met United vluchten waren meer alledaagse problemen, zoals hydraulische lekken.

De problemen van United komen op een moment dat de bezorgdheid over de veiligheid van de Amerikaanse luchtvaart toeneemt. Onlangs werd bekend dat de FAA het toezicht op Boeing en haar productieprocessen heeft verscherpt. Ook zou het Amerikaanse ministerie van Justitie een strafrechtelijk onderzoek zijn gestart naar Boeing vanwege het incident eerder dit jaar tijdens een vlucht van Alaska Air, toen een gat in de romp van het Boeing-vliegtuig ontstond.