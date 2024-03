Noorse centrale bank handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Noorwegen heeft de rente gehandhaafd. Dit bleek donderdag uit het rentebesluit van Norges bank. De belangrijkste rente bleef daarmee 4,5 procent en de centrale bank zei dat dit niveau "nog wel een tijdje" gehandhaafd zal worden voordat een verlaging wordt overwogen. Momenteel wordt door de centrale bank rekening gehouden met een verlaging in de herfst. De centrale bank waarschuwde voor het risico om te vroeg te verlagen. "De inflatie gaat omlaag, maar ligt nog steeds boven de doelstelling", stelde de centrale bank, die bovendien opmerkte dat de hoge loongroei en de waardedaling van de kroon in 2023 zal bijdragen aan een hogere inflatie in de komende periode. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.