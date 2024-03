Bloomberg: Apple wil Googles Gemini AI mogelijk licenseren Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Apple is in gesprek met Google-moeder Alphabet over het verlenen van een licentie op zijn "Gemini" trainingsmodel voor kunstmatige intelligentie voor gebruik in iPhones. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van informatie van ingewijden. Apple heeft onlangs ook gesprekken gevoerd met OpenAI en heeft overwogen om het model van OpenAI te gebruiken, zeiden de bronnen tegen Bloomberg. Microsoft is de grootste investeerder in Open AI. Aandelen van Alphabet stegen in de voorbeurshandel 5 procent, Apple won een procent. Bron: ABM Financial News

