Beursblik: TKH krijgt mooie prijs voor HE System Electronic

(ABM FN-Dow Jones) TKH krijgt een mooie prijs voor de desinvestering van HE System Electronic. Dit oordeelde analist Tijs Hollestelle van ING woensdag in een rapport. Hoewel de desinvestering al werd verwacht, is de timing ervan altijd moeilijk, zei Hollestelle. De analist gaat ervan uit dat HE een EBITDA-marge boekte van 17,5 procent, wat rekening houdend met de verkoopprijs een multiple zou betekenen van 9,1. "Dat is aantrekkelijk voor zo'n klein bedrijf", aldus de analist. TKH blijft de portefeuille stroomlijnen en brengt daarmee meer focus aan in de drie segmenten waarin het actief is, stelde Hollestelle. Hoewel de balans door de analist als "zeer gezond" wordt beschouwd, zorgen de desinvesteringen voor een nog sterkere balans en versterken het vooruitzicht voor het dividend in combinatie met kleine inkoopprogramma's van eigen aandelen. ING heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 52,00 euro. Het aandeel koerste woensdag 0,8 procent hoger op 40,02 euro. Bron: ABM Financial News

