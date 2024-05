Nederlandse export in maart verder omlaag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse export is ook in maart afgenomen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Op jaarbasis ging het om een volumedaling van 5,9 procent. Een maand eerder daalde de export met 7,0 procent. De export daalt al tien maanden op rij. Vooral de uitvoer van voedings- en genotmiddelen, chemische producten, elektrotechnische producten en machines was lager dan een jaar eerder. De import was in maart 0,3 procent kleiner dan in maart 2023. Dat was vooral toe te schrijven aan de invoer van aardolie en aardgas, voeding- en genotmiddelen, chemische producten, elektrotechnische apparaten en machines. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in mei minder ongunstig dan in maart. Bron: ABM Financial News

