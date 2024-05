UBS: daling kapitaalratio ABN AMRO flinke tegenvaller Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het eerste kwartaal goed gepresteerd met een veel hogere winst dan verwacht, maar de daling van CET1-kapitaalratio zet vraagtekens bij de toekomstige aandeelhoudersbeloning. Dit concludeerden analisten van UBS woensdag in een rapport. De inkomsten van de bank lagen bijna 2 procent hoger dan voorzien en de winst zelfs 30 procent, aldus UBS. Ook herhaalde ABN AMRO de outlook voor de kosten en de nettorentebaten op 5,3 en 6,3 miljard euro voor 2024. Er is daardoor wat ruimte om de consensus te verhogen, denkt UBS. "Maar de CET1 ratio daalde onverwacht met 0,4 procentpunt", en dat betekent dat er minder ruimte is om de aandeelhouder te belonen, aldus analist Johan Ekblom. "Wij schatten dat het overtollige kapitaal is gedaald met circa 0,7 miljard euro in vergelijking tot eind vorig jaar en nu rond de 1,2 miljard euro ligt." Dit zal druk zetten op de verwachtingen in de markt over de inkoop van eigen aandelen in de toekomst, voegde Ekblom toe. UBS heeft een koopadvies op ABN AMRO met een koersdoel van 19,90 euro, Het aandeel daalde woensdag met 4,9 procent naar 15,87 euro. Bron: ABM Financial News

