Nederlandse economie laat toch weer lichte krimp zien

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal toch weer gekrompen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over het kwartaal daalde het bruto binnenlands product met 0,1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal, zo bleek uit een eerste berekening van het CBS. Over het laatste kwartaal van 2023 groeide de Nederlandse economie op kwartaalbasis nog met 0,3 procent. De lichte daling van het bbp in het eerste kwartaal is volgens het CBS vooral toe te schrijven aan de export van goederen en aan een grotere onttrekking aan de voorraden. De daling van de export van goederen hangt samen met de krimp van de industrie. De uitvoer van goederen daalde, terwijl de uitvoer van diensten steeg. Per saldo daalde de export van goederen en diensten met 0,1 procent. De invoer van goederen en diensten bleef gelijk. Hierdoor droeg het handelssaldo negatief bij aan de ontwikkeling van het bbp. Ook de bijdrage van de verandering in voorraden was negatief. info@abmfn.nl

