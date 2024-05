Beursblik: prima cijfers InPost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het eerste kwartaal goede resultaten geboekt. Dit stelde de Zwitserse bank UBS woensdag in een rapport. InPost rapporteerde over het eerste kwartaal van 2024 een omzet van 2.418 miljoen Poolse zloty, een stijging van 21 procent op jaarbasis en dat was 1 procent lager dan de consensus. De aangepaste EBITDA van 760 miljoen zloty, was 3 procent beter dan de consensus, terwijl de nettowinst 17 procent hoger uitviel dan verwacht, aldus UBS. De analisten van UBS wezen vooral op de sterke vooruitgang in Polen, het VK en Italië. De analisten zien bovendien ruimte voor consensusverhogingen. UBS handhaafde zijn koopadvies op InPost met een koersdoel van 19,00 euro. Het aandeel steeg na de cijfers bijna 10 procent naar 16,66 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.