Update: B&S koopt Tastemakers

(ABM FN-Dow Jones) B&S heeft overeenstemming bereikt over de overname van Tastemakers Holding. Dit maakte B&S Group woensdagochtend bekend. De overnameprijs bedraagt 7 miljoen euro op een schulden- en kasvrije basis. Tastemakers is een conceptontwikkelaar en distributeur van zoetwaren en andere voedingsmiddelen in de relatiegeschenkenmarkt, gevestigd in Nederland. Het bedrijf werkt samen met belangrijke merken op basis van co-branding en ontwikkelt in eigen huis nieuwe concepten en producten. In 2023 rapporteerde Tastemakers een omzet van circa 13 miljoen euro en een EBITDA van 1,2 miljoen euro. De strategische rationale van de transactie is ingebed in het inkoopnetwerk, de branche-ervaring en de productontwikkelingskennis die het bedrijf met zich meebrengt. Bovendien verwacht B&S synergievoordelen uit cross-selling te kunnen realiseren. Het aandeel kon woensdagochtend ruim 3 procent bijschrijven. Update: om informatie toe te voegen Bron: ABM Financial News

