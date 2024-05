Beursblik: minder ruimte voor ABN AMRO voor inkoop eigen aandelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De goede kwartaalresultaten van ABN AMRO in het eerste kwartaal van dit jaar, worden overschaduwd door de tegenvallende CET-ratio. Dit stelde analist Jason Kalamboussis van ING woensdag in een rapport. De nettowinst kwam uit op 651 miljoen euro, ruim meer dan de 536 miljoen euro waarop Kalamboussis had gerekend. De analistenconsensus lag nog lager met 493 miljoen euro. "En zelfs als we rekening houden met eenmalige posten, is het resultaat goed", zei de analist. "Het probleem is de veel lagere CET1-ratio", meent de analist. Die kwam uit op 13,8 procent, terwijl er was gerekend op 14,3 procent. "Dat laat veel minder ruimte voor de inkoop van eigen aandelen", aldus Kalamboussis. ING heeft een Houden advies op ABN AMRO met een koersdoel van 15,60 euro. Het aandeel daalde woensdag met 5,5 procent naar 15,76 euro. Bron: ABM Financial News

