Update: Heijmans gaat gebouwen FloraHolland beheren

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Royal FloraHolland heeft Heijmans gekozen als beheerder van zijn terreinen en gebouwen in Aalsmeer, Rijnsburg en Naaldwijk. Dit maakte de bouwer woensdagavond bekend. Het onderhoudscontract start op 1 mei en heeft een looptijd van zes jaar en een waarde van 15 miljoen euro per jaar. Na de initiële periode kan het contract jaarlijks in onderling overleg worden verlengd. Heijmans verzorgt het technisch onderhoud en beheer van de terreinen, gebouwen en technische installaties. De circa 80 medewerkers die dit werk nu doen, worden medewerkers van Heijmans. In totaal gaat het om 1,8 miljoen vierkante meter bebouwd oppervlak. Bron: ABM Financial News

