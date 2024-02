Ook Achmea treft schikking in woekerpolisaffaire Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Achmea

(ABM FN-Dow Jones) Verzekeraar Achmea heeft een definitief akkoord bereikt over een regeling voor klanten met een beleggingsverzekering. Dit meldde de verzekeraar vrijdag. Met het akkoord is een totaal bedrag van 85 miljoen euro gemoeid, aldus de verzekeraar. "De impact van de overeenkomst op de kapitaalpositie van Achmea is beperkt.” Het betreft beleggingsverzekeringen die in Nederland zijn verkocht via de merken Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en hun rechtsvoorgangers. Dankzij het akkoord met verschillende belangenorganisaties kan Achmea een punt zetten achter de lopende juridische procedure in het woekerpolisdossier. Wanneer ten minste 90 procent van de klanten akkoord gaat met hun voorstel, wordt de algehele overeenkomst definitief. Achmea trof in het verleden al diverse maatregelen in de kwestie, waaronder een klantvergoedingen van in totaal 380 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.