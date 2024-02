Bijna winstverdubbeling voor Rabobank Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Rabobank

(ABM FN-Dow Jones) Rabobank heeft in 2023 een winst geboekt van 4,4 miljard euro. Dit bleek donderdag uit cijfers van de bank. Die winst is volgens Rabobank te danken aan "relatief hoge rente-inkomsten en onze sterke bedrijfsprestaties". Tegelijkertijd ontwikkelden de kosten voor kredietverliezen zich richting een normaler niveau, met 17 basispunten van de gemiddelde leningenportefeuille. In 2022 bleef de winst van Rabobank steken op 2,4 miljard euro. Rabobank meldde dat de inkomsten met 31 procent stegen, vooral door hogere rentebaten. De efficiencyratio en het rendement op het eigen vermogen stegen naar respectievelijk 55,9 en 9,1 procent. De kernkapitaal, ofwel de CET1-ratio, steeg naar 17,1 procent. "Conservatief liquiditeitsmanagement resulteerde in een robuuste liquiditeitspositie en zorgt samen met de sterke kapitaalpositie voor een ijzersterke Rabobank", aldus de bank. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.